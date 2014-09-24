سوریه میدانی برای آزمایش سلاح های جدید آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان در مطلبی درباره حملات آمریکا علیه داعش به سوریه آورده است: جنگنده های آمریکایی و موشکهای تام هاک بدون اجازه مقامات سوری مواضع داعش و جبهه النصره وابسته به القاعده و نیز احرار الشام را در داخل اراضی سوریه هدف قرار دادند زیرا آمریکا حاکم بلامنازعه منطقه شده است و حاکمیت هیچ کشور عربی را به رسمیت نمی شناسد.

این جنگی از سوی آمریکا با پوشش عربی اسلامی و در راستای تحقق اهداف نظامی و سیاسی آمریکاست. ما حتی یک مخالف نیز نمی بینیم و اینکه درباره تبعات آن هشدار بدهند.چهار کشور حوزه خلیج فارس به اضافه اردن مشارکت خود را در این حمله درکنار آمریکا علنی کرده اند نه اینکه پایگاههای خود را در اختیار قرار بدهند یا کمک مالی کنند بلکه آنها جنگنده برای مشارکت در حملات به مراکز گروههای اسلامی افراطی ارسال کرده اند همان گروههای که به طور مستقیم و غیر مستقیم در حمایت مالی و تسلیحاتی آن و قدرت گرفتن آن نقش داشته اند بدون اینکه به کشته شدن غیر نظامیان سوری از جمله زنان و کودکان توجهی داشته باشند.

به طور حتم گروههای افراطی در صحرای سوریه نمی روند تا با جنگنده های آمریکایی بگویند بیایید و ما را هدف قرار دهید و این گروها پایگاه ها، ساختمان های وزارتی، بانکهای مرکزی و کاخ هایی ندارند تا هدفی مشخص باشد بلکه خود را در میان ساکنان جا می زنند به مثابه سوزنی در انبار کاه. در این میان مردم سوریه قربانی حملات پهپادها و موشکهای آمریکایی، بمبهای جنگنده های خلیج فارس می شوند.

سوریه هم اکنون به انباری برای کشتار و آزمایش سلاحهای جدید تبدیل شده است. دولت آمریکا و پنتاگون انبارهای تسلیحات خود را و جنگنده های اف22 را روانه سوریه کرده است تا برای اولین بار از زمان عملیاتی شدن، قاتل بودن آن و میزان دقت و فعالیت موشکهای آن و عملکرد خلبانان آن آزمایش شود.

ما به خوبی می دانیم که مشارکت جنگنده های کشورهای حوزه خلیج فارس در جنگ علیه گروههای اسلامی در واقع مشارکتی نمادین است و ماموریت اصلی بر دوش جنگنده های آمریکایی است اما این مشارکت بسیار خطرناک است که تبعات آن بعدها نمایان می شود زیرا پوشش فراهم کردن برای جنگ آمریکاست و در واقع توجیه جنایات سابق و بعدی در حق ساکنان منطقه است.

ما موعد شروع این جنگ را به خاطر می سپاریم اما آینده را نمی دانیم و پایان این جنگ را نمی توانیم پیش بینی کنیم و اینکه برنده و بازنده کیست.شک داریم که اعراب و مسلمانان در زمره کسانی که از همه جنگهای قبلی آمریکا سود برده اند، باشند.خطری متوجه آمریکا نیست زیرا از هوا هدف قرار می دهد اما خطر متوجه کسانی که بر روی زمین هستند و این ها عرب و مسلمانند خواه در کنار آمریکا باشند یا در جبهه مخالف آن.

حملات هوایی آمریکایی عربی مشترک معادلات بسیاری را در منطقه بر هم زده است و تعجب آور نیست که اگر در روزها و هفته های آینده شاهد اتحاد داعش، النصره و احرار الشام و بسیاری دیگر از گروههای افراطی باشیم و عملیات های انتقام جویان ضد حکومتهای عربی و اسلامی که در این جنگ به شکل مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت دارند را بعید نمی دانیم. ما از اردن و کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات و بحرین سخن می گوییم.

همه دخالتهای نظامی غربی که آمریکا رهبری آن را در منطقه بر عهده داشته است سبب بی ثباتی امنیتی شده و فضا را برای گروههای جهادی افراطی مهیا کرده است و فروپاشی نهادها را به دنبال داشته است.حوادث لیبی، عراق و سوریه بهترین گواه این مدعاست.

اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنان دو هفته قبل خود اعلام کرد که گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام را همانند القاعده شکست خواهد داد این در واقع فریب افکار عمومی و شهروندان آمریکایی است زیرا اگر القاعده را شکست داده چرا به جماعت خراسان که شهروند کویتی عبدالرحمن الفضلی در ورای آن است و قصد حمله ضد غرب را داشت حمله کرده است در حالی که آن شاخه ای از القاعده است؟چرا با جنگنده ها و موشکهایش پس از چهار سال برای جنگ با داعش و جبهه النصره و احرار الشام پس از اینکه از غلبه نهایی بر القاعده سخن می گوید بازگشته است؟ وی اعلام کرده بود که عراق آزاد شده است و نمونه ای از دموکراسی و آرامش تبدیل شده است؟!