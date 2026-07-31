تسریع در اجرای آزادراه تهران–شمال نیاز غرب مازندران است

کامران پولادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه آزادراه تهران–شمال اظهار کرد: تأمین اعتبارات، رفع موانع اجرایی و رسیدگی به مطالبات مردم مناطق واقع در مسیر این آزادراه با جدیت دنبال می‌شود تا روند اجرای این پروژه ملی شتاب بیشتری بگیرد.

وی افزود: در کنار تکمیل آزادراه، ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی منطقه و کاهش مخاطرات جاده‌ای نیز از مطالبات مهم مردم است و پیگیری‌های لازم برای اجرای اقدامات مؤثر در این بخش ادامه دارد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر اولویت‌های حوزه انتخابیه تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی نیز از موضوعات مهم منطقه است و پیگیری‌های لازم برای جذب اعتبارات با هدف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی، به‌ویژه در بخش‌های کجور و مرزن‌آباد، انجام شده است.

پولادی ادامه داد: ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و فراهم کردن امکانات مناسب برای دانش‌آموزان از مهم‌ترین نیازهای منطقه است و تلاش می‌شود با تأمین منابع مالی، پروژه‌های نیمه‌تمام در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

وی همچنین توسعه زیرساخت‌های ورزشی را از دیگر مطالبات مردم عنوان کرد و گفت: تأمین اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های ورزشی، تجهیز اماکن و سالن‌های ورزشی، بهسازی زمین‌های ورزشی و رفع مشکلات زیرساختی این حوزه نیز به طور مستمر در حال پیگیری است.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و جذب اعتبارات ملی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی، نقش مهمی در توسعه متوازن منطقه و افزایش رضایتمندی مردم خواهد داشت و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.