مهدی انصاری: 7 هفته باید دور از میادین باشم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مهدی انصاری شناگر ملیپوش کشورمان درباره آسیب دیدگی خود گفت: در مرحله مقدماتی 50 متر پروانه تا 25 متر اول خوب بودم و میخواستم کمی محکمتر دست بزنم که کتفم در رفت با این حال توجه نکردم و به کارم ادامه دادم و کتفم سرجایش قرار گرفت. بعد از مسابقه به بیمارستان رفتم.
وی افزود: دکتر به من گفت نباید شنا را ادامه میدادم چون آسیب دیدگیام جدی بوده است. حدود 7 هفته از میادین دور خواهم بود. بعد از این 7 هفته میتوانم کم کم دستم را حرکت دهم.
انصاری ادامه داد: خیلی بدشانسی آوردم چون روز قبل تر هم در 100 متر پروانه عینکم پاره شد و نتوانستم رکورد بزنم. جنس عینکم خوب بود نمیدانم چرا این بدشانسی را آوردم. انتظارم این بود که در 50 و 100 متر پروانه رکورد ملی را بشکنم که به خاطر این بدشانسیها نتوانستم.
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