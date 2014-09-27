امضای تفاهم نامه بین پژوهشگاه مطالعات تقریبی و علمای اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری تقریب ؛ در راستای توسعه همکاری هاي مشترک به منظور استفاده بهینه از ظرفیت هاي علمی - پژوهشی تفاهم نامه دو جانبه ای بین پژوهشگاه مطالعات تقریبی و مراکز علمی اندونزی امضا شد.

در این تفاهم نامه به مواردی همچون جذب طرح های تحقیقات علمی و پژوهشی و تدوين طرح مشترك؛ ایجاد دوره های کوتاه مدت تخصصی برای دانشجویان دوره های عالی،برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزة مسایل دینی و پژوهشی، ایجاد فرصتهای مطالعاتی برای کارشناسان و استادان طرفین، برگزاری کارگاه های دانش افزایی و مهارت آموزی برای کادر علمی و محققان طرفین، ایجاد کرسی های خاص طرفین مانند شیعه شناسی، زبان فارسی و زبان های زنده دنیا، تدوین و ترجمه متون و منابع آموزشی مورد نیاز طرفین.برگزاری نشست های فکری و کارشناسی اشاره شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مختاری رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با بیان اینکه هدف ما در پژوهشگاه مطالعات تقریبی ارتباط با مراکزاسلامی درسراسر دنیا می باشد گفت: بر اساس توصیه های رهبری هدف ما ارتباط با مراکزاسلامی درسراسر دنیا می باشد چراکه اعتقاد داریم بهترین راه ایجاد وحدت گفتگوهای علمی –پژوهشی می باشد.

مختاری با اشاره به امضای تفاهم نامه بین پژوهشگاه مطالعات تقریبی و مراکز علمی اندونزی افزود: تا کنون در پژوهشگاه مطالعات تقریبی کتاب های فقهی مقارن متعددی به زبان عربی چاپ شده است که طی این تفاهم نامه علاوه بر ارسال این کتب ، در زمینه های دیگرهمچون فضای مجازی و تبادل اساتید برجسته نیز می توان فعالیت کرد.