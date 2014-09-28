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۶ مهر ۱۳۹۳، ۹:۳۱

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون؛

قمری: گودرزی مزد زحماتش را گرفت/ نقش سهرابی مهم بود

قمری: گودرزی مزد زحماتش را گرفت/ نقش سهرابی مهم بود

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری گفت: آروین گودرزی تازه از تیم امید به تیم ملی اضافه شده و آینده بسیار درخشانی دارد.

 به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، خسرو قمری بعد از کسب مدال نقره آروین گودرزی اظهار کرد: در این مسابقات بهترین دوچرخه سوارها شرکت کردند و یک دوچرخه سوار باید در چنین مسابقاتی باهوش باشد. آروین هم مزد زحماتش را گرفت. او تازه از تیم امید آمده و آینده خوبی دارد.

وی با بیان اینکه در آینده شاهد موفقیت های بیشتر گودرزی خواهیم بود، گفت: مسابقات آسیایی بسیار سنگین است و هر کشوری می تواند دو نماینده داشته باشد. البته نقش مهدی سهرابی هم مهم است. او به گودرزی خیلی کمک کرد و دقیقا کارها را پیاده کرد.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پایان گفت: این دومین مدال رشته استقامت ماست و گودرزی در آینده می تواند شرایط بهتری هم داشته باشد.

کد مطلب 2378999

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