به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نشست علمی «اگزیستانسیالیسم و اهمیت آن در تفکر دینی معاصر» برگزار می‌شود.

این نشست علمی، چهار شنبه نهم مهرماه از ساعت16:30 الی 18 برگزار می شود.

در این نشست علمی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود نمازی به سخنرانی در خصوص اگزیستانسیالیسم و اهمیت آن در تفکر دینی معاصر خواهد پرداخت.

فردین جهان بین نیز به عنوان ناقد در این نشست علمی حضور دارد.

این نشست علمی، در سالن اندیشه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (طبقه چهارم موسسه ) برگزار می شود.