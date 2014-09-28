  1. دين، حوزه، انديشه
۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۳

9 مهر؛

جایگاه «اگزیستانسیالیسم» در تفکر دینی معاصر بررسی می‌شود

جایگاه «اگزیستانسیالیسم» در تفکر دینی معاصر بررسی می‌شود

به همت گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی نشست علمی «اگزیستانسیالیسم و اهمیت آن در تفکر دینی معاصر» برگزارمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نشست علمی «اگزیستانسیالیسم و اهمیت آن در تفکر دینی معاصر» برگزار می‌شود.
 
این نشست علمی، چهار شنبه نهم مهرماه از ساعت16:30 الی 18  برگزار می شود.
 
در این نشست علمی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود نمازی به سخنرانی در خصوص اگزیستانسیالیسم و اهمیت آن در تفکر دینی معاصر خواهد پرداخت.
 
 فردین جهان بین نیز به عنوان ناقد در این نشست علمی حضور دارد.
 
 این نشست علمی، در سالن اندیشه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (طبقه چهارم موسسه ) برگزار می شود.
 
 
 
کد مطلب 2379401

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