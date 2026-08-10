پایان انتظار ۳۱ ساله ساکنان شهرک قائمیه قهرود؛ سند مالکیت صادر شد

نرجس نوش‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رفع یکی از مطالبات دیرینه و چالش‌های ثبتی در منطقه قمصر اظهار کرد: پس از ۳۱ سال بلاتکلیفی، گره ثبتی شهرک قائمیه قهرود با تلاش جهادی کارشناسان واحد ثبتی قمصر و پیگیری‌های مستمر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشان باز شد.

وی افزود: برای حل این مشکل قدیمی، اقدامات ثبتی گسترده‌ای از جمله برداشت دقیق باقیمانده پلاک و انجام عملیات قطعه‌بندی مورد نیاز به مرحله اجرا درآمد که با نهایی شدن این مراحل، اکنون زیرساخت‌های لازم برای صدور اسناد تفکیکی و انتقال اسناد مالکیت به نام ساکنان فراهم شده است.

رئیس واحد ثبتی قمصر با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی این شهرک گامی مهم در جهت احقاق حقوق شهروندی است، تصریح کرد: حل معضلات ثبتی و پرونده‌های کثیرالشاکی که از سنوات گذشته لاینحل باقی مانده‌اند، از راهبردهای اصلی و اولویت‌دار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محسوب می‌شود.

نوش‌آبادی موفقیت در این پرونده را حاصل تعامل بین‌دستگاهی دانست و خاطرنشان کرد: این دستاورد ثمره پیگیری‌های مستمر و همکاری نزدیک با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشان و تلاش شبانه‌روزی مجموعه واحد ثبتی قمصر است که منجر به تعیین تکلیف یکی از پرونده‌های قطور ثبتی منطقه شد.

وی با ابراز خرسندی از پایان یافتن انتظار ساکنان این منطقه گفت: با هموار شدن مسیر قانونی، ساکنان شهرک قائمیه قهرود پس از سه دهه انتظار، به‌زودی اسناد مالکیت تک‌برگ خود را دریافت می‌کنند و این پرونده قدیمی به سرانجام نهایی خواهد رسید که این امر موجب تثبیت مالکیت و کاهش دعاوی حقوقی در منطقه خواهد شد.