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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

۶۱۸ هزار تن کالا از گمرکات اصفهان در چهار ماه امسال صادر شد

۶۱۸ هزار تن کالا از گمرکات اصفهان در چهار ماه امسال صادر شد

اصفهان- مدیرکل گمرکات استان اصفهان از صادرات ۶۱۸ هزار تن کالا از طریق گمرکات این استان خبرداد و گفت: صادرات کالا در چهارماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کوهستانی پزوه اظهار کرد: در چهار ماهه امسال تشریفات صادرات ۶۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۳۹۵ میلیون دلار در گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۲۷ درصد و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: تشریفات واردات ۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۲۰۵ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۴۵ درصد و از لحاظ ارزش ۲۶ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان اضافه کرد: در چهار ماهه امسال بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال درآمد وصولی (خالص پرداختی به خزانه) داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ برابر رشد داشته است.

کد مطلب 6913191

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