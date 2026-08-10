۶۱۸ هزار تن کالا از گمرکات اصفهان در چهار ماه امسال صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کوهستانی پزوه اظهار کرد: در چهار ماهه امسال تشریفات صادرات ۶۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۳۹۵ میلیون دلار در گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۲۷ درصد و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: تشریفات واردات ۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۲۰۵ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۴۵ درصد و از لحاظ ارزش ۲۶ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان اضافه کرد: در چهار ماهه امسال بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال درآمد وصولی (خالص پرداختی به خزانه) داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ برابر رشد داشته است.