به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پورملایی فومنی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به فعالان عرصه قلم و اطلاعرسانی، از همراهی و همدلی رسانههای محلی در پوشش اخبار و رویدادهای امدادی قدردانی کرد.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فومن با بیان اینکه خبرنگاران چشمبینا و زبان گویای جامعه هستند، اظهار کرد: رسانهها در کنار امدادگران، بازوان توانمند جمعیت هلال احمر در راستای ارتقای آگاهی عمومی، آموزش همگانی و انعکاس نیازهای مناطق حادثهدیده محسوب میشوند و هرگونه کوتاهی در این حوزه، خسارتهای جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.
وی بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی با خبرنگاران تأکید کرد و افزود: امروز رسانهها با تولید محتوای دقیق و شفاف، نقشی فراتر از یک ناظر دارند و در حوزه مدیریت بحران، اطلاعرسانی صحیح و بهموقع، یکی از مهمترین مؤلفههای کاهش تلفات و مدیریت بهینه حوادث است.
آمار امدادی در مناطق سهگانه
پورملایی فومنی در ادامه با ارائه آمار تفکیکی از عملکرد امدادی در سه منطقه این شهرستان، اظهار کرد: در منطقه گوشلوندان، ۸ نفر فوتی، ۴۸ نفر مراجعهکننده و ۴۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
رئیس جمعیت هلال احمر فومن با اشاره به آمار منطقه قلعه رودخان، خاطرنشان کرد: در این منطقه ۲ نفر فوتی، ۱۰ نفر انتقال، ۴۰ نفر درمان سرپایی و ۶ نفر مفقودی داشتهایم.
وی با جمعبندی آمار ارائهشده، تصریح کرد: مجموع فوتیهای این حوادث ۱۵ نفر، انتقالیافتگان به مراکز درمانی ۷۸ نفر، مراجعهکنندگان سرپایی ۴۸ نفر، درمانشدگان سرپایی ۴۰ نفر و مفقودان نیز ۱۳ نفر بوده است.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فومن از نوسازی ناوگان خودرویی این جمعیت خبر داد و گفت: به منظور ارتقای توان امدادی و تسریع در ارائه خدمات به حادثهدیدگان، یک دستگاه خودروی سواری دنا و یک دستگاه آمبولانس لندکروز به ناوگان خودرویی جمعیت هلال احمر فومن افزوده شد.
پورملایی فومنی با اشاره به اهمیت بهروزرسانی تجهیزات امدادی، تأکید کرد: این اقدام گامی مؤثر در بهبود کیفیت خدمات رسانی در حوادث و بلایای طبیعی خواهد بود و انشالله با حمایتهای بیشتر، شاهد تقویت هرچه بیشتر زیرساختهای امدادی در شهرستان باشیم.
آموزشهای همگانی و تخصصی
رئیس جمعیت هلال احمر فومن در ادامه با اشاره به اقدامات آموزشی این جمعیت، گفت: در دورههای مختلف آموزشی، ۲۴ دوره همگانی با حضور حدود ۱۲۰۰ نفر، ۲۳ دوره پایه با مشارکت حدود ۸۵۰ نفر، ۲ دوره عمومی با ۶۰ نفر و ۲ دوره تخصصی با ۷۵ نفر برگزار شده است.
پورملایی فومنی تأکید کرد: مجموعاً ۲۱۸۵ نفر در این دورهها آموزش دیدهاند که نقش مهمی در افزایش آمادگی جامعه در مواجهه با حوادث و بلایا دارد.
رئیس جمعیت هلال احمر فومن در پایان با قدردانی مجدد از همراهی اصحاب رسانه در انعکاس فعالیتهای امدادی، خاطرنشان کرد: آموزش همگانی و ارتقای دانش امدادی مردم، یکی از اولویتهای اصلی جمعیت هلال احمر است و امیدواریم با همکاری و تعامل مستمر با رسانهها، بتوانیم گامهای مؤثرتری در مسیر کاهش آسیبهای ناشقی از حوادث و بلایای طبیعی برداریم.
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