  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

پورملایی: رسانه‌ها بازوان توانمند امداد و نجات هستند

پورملایی: رسانه‌ها بازوان توانمند امداد و نجات هستند

فومن- رئیس جمعیت هلال احمر فومن با تأکید بر نقش بی‌بدیل اصحاب رسانه در انعکاس فعالیت‌های امدادی و فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت بحران، گفت: رسانه‌ها بازوان توانمند امداد و نجات هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پورملایی فومنی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به فعالان عرصه قلم و اطلاع‌رسانی، از همراهی و همدلی رسانه‌های محلی در پوشش اخبار و رویدادهای امدادی قدردانی کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فومن با بیان اینکه خبرنگاران چشم‌بینا و زبان گویای جامعه هستند، اظهار کرد: رسانه‌ها در کنار امدادگران، بازوان توانمند جمعیت هلال احمر در راستای ارتقای آگاهی عمومی، آموزش همگانی و انعکاس نیازهای مناطق حادثه‌دیده محسوب می‌شوند و هرگونه کوتاهی در این حوزه، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

وی بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی با خبرنگاران تأکید کرد و افزود: امروز رسانه‌ها با تولید محتوای دقیق و شفاف، نقشی فراتر از یک ناظر دارند و در حوزه مدیریت بحران، اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاهش تلفات و مدیریت بهینه حوادث است.

آمار امدادی در مناطق سه‌گانه

پورملایی فومنی در ادامه با ارائه آمار تفکیکی از عملکرد امدادی در سه منطقه این شهرستان، اظهار کرد: در منطقه گوشلوندان، ۸ نفر فوتی، ۴۸ نفر مراجعه‌کننده و ۴۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

رئیس جمعیت هلال احمر فومن با اشاره به آمار منطقه قلعه رودخان، خاطرنشان کرد: در این منطقه ۲ نفر فوتی، ۱۰ نفر انتقال، ۴۰ نفر درمان سرپایی و ۶ نفر مفقودی داشته‌ایم.

وی با جمع‌بندی آمار ارائه‌شده، تصریح کرد: مجموع فوتی‌های این حوادث ۱۵ نفر، انتقال‌یافتگان به مراکز درمانی ۷۸ نفر، مراجعه‌کنندگان سرپایی ۴۸ نفر، درمان‌شدگان سرپایی ۴۰ نفر و مفقودان نیز ۱۳ نفر بوده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فومن از نوسازی ناوگان خودرویی این جمعیت خبر داد و گفت: به منظور ارتقای توان امدادی و تسریع در ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان، یک دستگاه خودروی سواری دنا و یک دستگاه آمبولانس لندکروز به ناوگان خودرویی جمعیت هلال احمر فومن افزوده شد.

پورملایی فومنی با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی تجهیزات امدادی، تأکید کرد: این اقدام گامی مؤثر در بهبود کیفیت خدمات رسانی در حوادث و بلایای طبیعی خواهد بود و انشالله با حمایت‌های بیشتر، شاهد تقویت هرچه بیشتر زیرساخت‌های امدادی در شهرستان باشیم.

آموزش‌های همگانی و تخصصی

رئیس جمعیت هلال احمر فومن در ادامه با اشاره به اقدامات آموزشی این جمعیت، گفت: در دوره‌های مختلف آموزشی، ۲۴ دوره همگانی با حضور حدود ۱۲۰۰ نفر، ۲۳ دوره پایه با مشارکت حدود ۸۵۰ نفر، ۲ دوره عمومی با ۶۰ نفر و ۲ دوره تخصصی با ۷۵ نفر برگزار شده است.

پورملایی فومنی تأکید کرد: مجموعاً ۲۱۸۵ نفر در این دوره‌ها آموزش دیده‌اند که نقش مهمی در افزایش آمادگی جامعه در مواجهه با حوادث و بلایا دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر فومن در پایان با قدردانی مجدد از همراهی اصحاب رسانه در انعکاس فعالیت‌های امدادی، خاطرنشان کرد: آموزش همگانی و ارتقای دانش امدادی مردم، یکی از اولویت‌های اصلی جمعیت هلال احمر است و امیدواریم با همکاری و تعامل مستمر با رسانه‌ها، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر کاهش آسیب‌های ناشقی از حوادث و بلایای طبیعی برداریم.

کد مطلب 6913116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها