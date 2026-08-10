۱۲ میلیارد ریال چوب قاچاق در اهواز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی در بازرسی از خودرو مقدار ۹ هزار و ۳۳۰ کیلوگرم چوب قوطی قاچاق کشف کردند که ارزش آن بنا بر نظر کارشناسان ۱۲ میلیارد ریال برآورد شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان بیان کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دریکوند با تأکید بر اینکه قاچاق از معضلات اقتصادی جامعه است، از شهروندان خواست در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کنند و در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت مجرمانه موضوع را از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد شود.