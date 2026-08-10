به گزارش خبرنگار مهر، قمی، اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت و تکمیل سرانه‌های بهداشتی شهرستان، عملیات اجرایی هشت پروژه عمرانی در شبکه بهداشت و درمان پاکدشت آغاز می‌شود.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل تخریب و نوسازی مرکز خدمات جامع سلامت فرون‌آباد، احداث مرکز خدمات جامع سلامت زینبیه و مرکز خدمات جامع سلامت علی‌آباد است که با هدف افزایش دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی اجرا خواهند شد.

فرماندار پاکدشت ادامه داد: همچنین احداث خانه‌های بهداشت در روستاهای جیتو، حاجی‌آباد، گلزار پایین، قشلاق کریم‌آباد و کهریزک در این طرح پیش‌بینی شده است.

قمی با اشاره به مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی شهرستان گفت: زمین مورد نیاز برای احداث خانه‌های بهداشت جیتو و قشلاق کریم‌آباد توسط خیرین اهدا شده که این اقدام نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژه‌های حوزه سلامت خواهد داشت.

وی تأکید کرد: توسعه و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی، به‌ویژه در مناطق روستایی، از اولویت‌های شهرستان پاکدشت است و تلاش می‌شود با اجرای این پروژه‌ها، دسترسی مردم به خدمات سلامت و مراقبت‌های اولیه بهبود یابد.