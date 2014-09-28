به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است ستاد سياستگزاري اين همايش در محل دانشكده ادبيات و زبان‌هاي خارجي دانشگاه علامه طباطبايي(ره) برگزار شود. اين ستاد متشكل از مدير گروه معرفت‌شناسي پژوهشگاه، مدير گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي، مدير گروه قرآن پژوهي پژوهشگاه و مدير گروه علوم قرآني دانشگاه علامه طباطبايي خواهد بود.

همايش ملي «قرآن و معرفت‌شناسي» با اهدافي چون استخراج مباحث معرفت‌شناختي از قرآن كريم؛ عرضه‌ي نظرات جديد معرفت‌شناختي به قرآن و اخذ نظر و پاسخ قرآن كريم؛ نقد مباني معرفت‌شناسي غرب بر مبناي تعاليم قرآني؛ و بهره‌گيري از آموزه‌هاي معرفتي قرآن در اصلاح و توسعه‌ي معرفت‌شناسي اسلامي، و سخنراني آقايان آيت‌الله علي‌اكبر رشاد، حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتر عليرضا قائمي‌نيا (دبير علمي همايش) و برخي از اساتيد فلسفه و علوم قرآني دانشگاه علاه طباطبايي برگزار خواهد شد.

علاوه بر سخنراني‌هاي فوق و برگزاري ميزگرد علمي، مقالاتي چون «الگوي تفكر قرآني براساس معناشناسي همزماني» از هادي صادقي و شعبان نصرتي، «تعريف در قرآن كريم» از مسعود اسماعيلي، «ارزش‌سنجي معرفتي در قرآن كريم» از غلامحسين جوادپور، «بررسي جايگاه معرفت‌شناختي حس از ديدگاه قرآن» از حسن عابدي و ... ارائه خواهند شد.