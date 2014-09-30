استقرار تانکها و خودروهای زرهی ارتش ترکیه در مرزهای سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صباح ترکیه امروز با انتشار گزارشی از استقرار مجموعه جدیدی از تانکها و خودروهای زرهی توسط ارتش ترکیه در مرزهای مشترک این کشور با سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش این اقدام ترکیه در راستای تشدید درگیریها در منطقه کردنشین "عین العرب" (کوبانی) در نزدیکی مرزهای ترکیه در داخل سوریه صورت گرفته است.

شایان ذکر است شهرک مرزی ساروج در استان اورفا در ترکیه که فاصله کمی تا مناطق درگیر در سوریه دارد طی روزهای اخیر شاهد تحرکات نظامی متعددی بوده است، چنانکه بر اثر اصابت پنج خمپاره به این شهرک چند تن از شهروندان ترک زخمی شده و چند خانه نیز تخریب شده است.

"رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه پیشتر در سخنانی به صورت ضمنی به حمله زمینی علیه مواضع داعش در سوریه و عراق اشاره کرده بود.

به عبارتی استقرار ادوات نظامی ترکیه در مرزهای مشترک این کشور در سوریه بی ارتباط به اظهارات اخیر اردوغان درخصوص ناکافی بودن بمباران و حملات هوایی علیه داعش نیست.