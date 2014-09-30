شهسواری: تمام معادلاتم بهم ریخت/ دیدار سختی با تنیسور هنگ کنگی دارم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، ندا شهسواری در این مورد گفت: پنجشنبه رقابت سختی با هنگ کنگ خواهم داشت. حریفم قدرتمند و قدرتهای خوب پینگ پنگ است. قبل از این مسابقات او را دیده ام اما برای اولین بار است که با او رقابت خواهم کرد.

این عضو تیم ملی تنیس روی میز ایران ادامه داد: اگر شرایطم خوب باشد احتمال پیروزی ام برابر این حریف وجود دارد. تصور نمی کردم که در بازی اول به این چشم بادامی بخورم و فکر می کردم بازی اول را با پیروزی پشت سرخواهم گذاشت. اما معادلات بهم ریخت و کار سخت شد. با این حال تمام تلاشم را خواهم کرد.