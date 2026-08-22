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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

طوفان تمامی ادارات منطقه سیستان را تعطیل کرد

طوفان تمامی ادارات منطقه سیستان را تعطیل کرد

زابل- با توجه به افزایش غلظت ریزگردها، فعالیت تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات و بانک‌های شهرستان های زابل، زهک، هیرمند و هامون در روز شنبه دو ساعت زودتر و راس ساعت ۱۱ به پایان می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان های زابل، زهک، هامون و هیرمند با توجه به افزایش غلظت ریزگردها،فعالیت تمامی دستگاه های اجرایی، ادارات و بانک‌های به استثنای دستگاه های امدادی،خدمات رسان،مراکز بهداشتی و درمانی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱با دو ساعت تعجیل راس ساعت ۱۱ به پایان می رسد.

کد مطلب 6923523

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    نظرات

    • اصغرنیازی IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
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      پاسخ
      بسیارعالی

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