طوفان تمامی ادارات منطقه سیستان را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان های زابل، زهک، هامون و هیرمند با توجه به افزایش غلظت ریزگردها،فعالیت تمامی دستگاه های اجرایی، ادارات و بانک‌های به استثنای دستگاه های امدادی،خدمات رسان،مراکز بهداشتی و درمانی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱با دو ساعت تعجیل راس ساعت ۱۱ به پایان می رسد.