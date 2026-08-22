طنینِ کلمات در انتظارِ خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی قلم به مناسبت آغاز امامتِ منجی عالم بشریت، حضرت حجت (عج) بیانیهای را منتشر کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
«به نام خدای عدالت»
در تاریخ رنجور بشر، هرگاه تاریکی بر افقها، سایه افکند و صدای عدالت در گلو خفه شد، چشمها به سوی «یک انتظار» دویدند. انتظاری که نه یک سکون غمبار، بلکه یک تکاپوی بیدار است.
امروز، در آغازین روزهای امامت منجی عالم بشریت، حضرت حجت (عج)، ما در «مجمع جهانی قلم»، کلماتمان را به پیشواز آن خورشیدِ مطلق میفرستیم. ما باور داریم که قلم، در دست نویسنده متعهد، تنها ابزاری برای روایت نیست، بلکه مشعلی است برای روشن کردن مسیر ظهور.
ما میدانیم که تمدنی که عدالت در آن جاری باشد، تنها با سلاحها، بنا نمیشود؛ بلکه ابتدا باید در کلمات، در اندیشهها و در قلوب انسانها متولد شود. ما در این مجمع، به دنبال آن هستیم که «کلمه» را به خدمت «عدالت» درآوریم تا زمین برای پذیرش آن حقیقتِ مطلق آماده شود.
ای منجی جهان؛ ما با هر کلمهای که مینویسیم، با هر شعری که میسرائیم و با هر اندیشهای که جاری میکنیم، میخواهیم تکهای از خاک این زمین را برای تو پاک کنیم. ما قلمهایمان را در مسیر تو، در مسیر صلح و کرامت انسانی، به حرکت درآوردهایم تا در سپیدهدم ظهور تو، بتوانیم بگوییم: «ما با کلماتمان، راه را برای تو هموار کردیم.»
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