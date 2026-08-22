به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی صبح شنبه در آیین معارفه مدیرکل جدید انتقال خون استان قزوین، با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و روز پزشک اظهار کرد: سازمان انتقال خون یک سازمان حیات‌بخش است و خون یکی از حیاتی‌ترین محصولاتی است که می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد.

وی افزود: در شرایطی که کشور با بحران‌ها و تهدیدهای مختلف مواجه است، حفظ جان تک‌تک مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و سازمان انتقال خون باید از آمادگی کامل برای پاسخگویی به نیازهای جامعه برخوردار باشد.

پیگیری افزایش ردیف‌های سازمانی انتقال خون

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون بهداشت با مسئولان سازمان انتقال خون کشور گفت: در این جلسه مقرر شد مکاتبات لازم با سازمان اداری و استخدامی برای افزایش ردیف‌های سازمانی انتقال خون انجام شود.

محمدبیگی ادامه داد: انتقال خون از جمله دستگاه‌هایی است که با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است و متأسفانه بخشی از ردیف‌های سازمانی این مجموعه نیز به دستگاه‌های دیگر اختصاص یافته است که موضوع را از نظر نظارتی پیگیری خواهیم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی انتقال خون اظهار کرد: در شرایط جنگ و بحران، کوچک‌ترین حادثه یا حمله می‌تواند نیاز به ذخایر خونی و خدمات انتقال خون را افزایش دهد و بنابراین این سازمان باید از نیروی انسانی کافی و آمادگی عملیاتی لازم برخوردار باشد.

انتقال خون قزوین به ساختمان جدید نیاز دارد

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس یکی دیگر از مشکلات انتقال خون استان را کمبود فضای فیزیکی عنوان کرد و گفت: سازمان انتقال خون قزوین با وجود قرار گرفتن در جمع مجموعه‌های برتر کشور از نظر عملکرد، از نظر فضای فیزیکی با محدودیت جدی مواجه است.

وی افزود: این مجموعه حتی برای برگزاری برخی جلسات ناچار به استفاده از فضاهای سایر دستگاه‌هاست و لازم است برای احداث ساختمان جدید انتقال خون استان، زمین مناسبی اختصاص یابد.

محمدبیگی خطاب به استاندار قزوین خواستار اختصاص زمین برای احداث ساختمان جدید انتقال خون شد و گفت: می‌توان برای تأمین منابع مالی این پروژه از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، خیرین و سایر منابع موجود نیز استفاده کرد.

آبیک صاحب پایگاه انتقال خون می‌شود

وی همچنین از پیگیری ایجاد پایگاه انتقال خون در شهرستان آبیک خبر داد و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت استان و موقعیت جغرافیایی قزوین و قرار گرفتن آن در مسیر تردد حدود ۱۴ استان کشور، این استان از ظرفیت مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های انتقال خون و حتی ایجاد ظرفیت‌های ملی در حوزه بانک خون برخوردار است.

محمدبیگی افزود: ایجاد پایگاه انتقال خون در آبیک نیز در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم این زیرساخت با استفاده از ظرفیت شبکه خیرین و حمایت‌های استانی ایجاد شود.

پایین بودن دریافتی کارکنان انتقال خون قزوین

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت پرداختی کارکنان انتقال خون قزوین اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، کارکنان انتقال خون استان از نظر میزان دریافتی در رتبه‌های پایین کشور قرار دارند و قزوین از میان ۳۱ استان، رتبه بیست‌وپنجم را در این زمینه دارد.

وی گفت: در برخی استان‌ها از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی و منابع مختلف برای جبران بخشی از این تفاوت پرداختی و ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان استفاده شده است و باید این موضوع در قزوین نیز مورد توجه قرار گیرد.

محمدبیگی افزود: سال گذشته نیز با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت استانداری، بخشی از مشکلات حقوق و مزایای کارکنان انتقال خون استان جبران شد، اما همچنان نیاز به استمرار حمایت‌ها وجود دارد.

ضرورت حفظ اطلاعات ژنتیکی و توسعه تجهیزات تخصصی

وی با تأکید بر اهمیت توسعه تجهیزات انتقال خون گفت: انتقال خون باید به‌صورت هوشمند و کاملاً آنلاین فعالیت کند و اطلاعات ژنتیکی که از طریق خون به دست می‌آید باید با حساسیت ویژه حفاظت شود و نباید در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد.

محمدبیگی ادامه داد: با توجه به افزایش سن جمعیت، شیوع بیماری‌های مزمن و افزایش موارد ابتلا به سرطان، نیاز به خدمات و فرآورده‌های خونی در آینده بیشتر خواهد شد و به همین دلیل توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های انتقال خون ضرورت دارد.

تأکید بر ثبات مدیریتی در انتقال خون قزوین

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس در ادامه با اشاره به تغییرات متعدد مدیریتی در انتقال خون استان گفت: ثبات مدیریتی برای سازمان انتقال خون ضروری است و تغییرات مکرر مدیران می‌تواند به آرامش روحی کارکنان و کیفیت فعالیت سازمان آسیب بزند.

وی افزود: مدیر جدید برای شناخت مجموعه، شیوه تدوین بودجه، مسائل نیروی انسانی و نحوه تعامل با کارکنان به زمان نیاز دارد و با تغییر مداوم مدیران، این فرآیند دوباره از ابتدا آغاز می‌شود.

محمدبیگی ابراز امیدواری کرد مدیریت جدید انتقال خون استان با حمایت مجموعه مدیریتی استان و کارکنان بتواند دوره مدیریتی باثباتی داشته باشد و برنامه‌های این مجموعه را با قدرت دنبال کند.

تقدیر از عملکرد هلال احمر قزوین در اربعین

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با اشاره به عملکرد هلال احمر در عملیات اربعین اظهار کرد: امسال در کنار افزایش گرما و وقوع برخی حوادث، با تدابیر مناسب و تقویت لجستیک، خدمات امدادی به شکل مطلوبی انجام شد.

محمدبیگی گفت: تعداد فوتی‌های اربعین از حدود ۲۰۰ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۹۲ نفر در سال ۱۴۰۴ و امسال نیز به حدود ۵۶ نفر کاهش یافته است که نشان‌دهنده تأثیر برنامه‌ریزی، تجهیزات مناسب و حضور نیروهای امدادی است.

وی در پایان با تبریک روز پزشک و قدردانی از کارکنان حوزه سلامت و انتقال خون، برای مدیرکل جدید این مجموعه آرزوی موفقیت کرد و گفت: حفظ جان مردم، مأموریتی مشترک در حوزه سلامت است و انتقال خون یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره محسوب می‌شود.