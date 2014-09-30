به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه رگولاتوري، از بررسي و مطالعه ورود اپراتور چهارم تلفن همراه و تدوين اصول حاكم بر مجوز اپراتورهاي مجازي تلفن همراه (MVNO) با همكاري مركز تحقيقات مخابرات ايران و با استفاده از مشاوران داخلي و خارجي خبر داد.

وی گفت: مطالعات اوليه كه براساس برآوردهاي اقتصادي و حقوقي انجام شده، نشان مي‌دهد براي ارتقاء رقابت بين اپراتورها، شرايط حاضر، زمان مناسبي است تا اپراتورهاي مجازي تلفن همراه وارد بازار شوند.

عباسی شاهکوه افزود: برهمين اساس تدوين اصول حاكم بر مجوز اين اپراتورها در مراحل نهایي است و پس از ارائه و تصويب در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات احتمالاً تا پايان سال، اپراتورهاي مجازي، مجوز ورود به بازار تلفن همراه كشور را دريافت مي‌كنند.

وي درباره نتايج مطالعات انجام شده تاكنون افزود: بر مبناي مطالعات صورت گرفته به نظر مي‌آيد كه راه ورود اپراتور چهارم تلفن همراه از طريق MVNO باشد، البته آنچه كه مي‌تواند عامل موفقيت اپراتور چهارم موبايل شود تخصيص فركانس‌هاي مناسب تر در باندهاي 700 و 800 مگاهرتز است كه در اينصورت فضا براي توسعه خدمات در مناطق محروم تر فراهم مي‌شود.