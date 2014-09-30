گردهمایی پروژه های نیمه تمام کرمانشاه در یک خیابان

به گزارش خبرنگار مهر، حکایت پروژه های نیمه تمام با طول عمرهای طولانی که گه گاه رکوردهای بیش از یک دهه خواب را به خود اختصاص داده اند در کرمانشاه، حکایت غریبی نیست. تعدادی از آنها هم که تبدیل به یک خاطره با حس نوستالژیک برای شهروندان شده اند و حتی پس از تخریب و یا تکمیل همچنان از آنها یاد می شود.

نیمه تمام ماندن طرح ها و پروژه های عمرانی ظاهرا در کرمانشاه تمامی ندارد به گونه ای که اجتماع آنها در کنار یکدیگر هم تبدیل به یک چهره پردازی جدید برای شهر شده است.

نمونه ای از این تابلوی نازیبا را می توان هنگام عبور از یکی از خیابان های اصلی شهر حدفاصل میدان سپاه تا پل ولایت دید. اجتماع چند پروژه که با ایستادن در سمت مخالف خیابان همه آنها را در یک نما خواهید دید.

پشت سر هم قرار گرفتن ورزشگاه ۱۵ هزار نفری فوتبال، پایه های بی خاصیت منوریل که هیچ دردی را ظاهرا قرار نیست از کرمانشاه دوا کنند و جدیدا هم که پروژه شهرداری کرمانشاه به نام پل قوسی، همه و همه نیمه کاره و بد منظره در برابر چشم رهگذران قرار گرفته است.

گرچه بارها به وضعیت این پروژه ها در خبرگزاری مهر پرداخته شده است و پس از شنیدن وعده های متعدد برای افتتاح باز هم شهر مانده است و این پروژه های بی ثمر، اما این بار به بهانه گردهمایی پل قوسی، منوریل و ورزشگاه ۱۵ هزار نفری با مسئولین مربوطه گفتگوهای تازه ای گرفته شده که به امید تحقق وعده ها در ادامه خواهد آمد.

قول قطعی افتتاح ورزشگاه تا پایان سال

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در خصوص روند پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: این پروژه یک پروژه ملی است و کار اجرای آن را شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به عهده دارد.

مجتبی جوهری افزود: هم‌اکنون این پروژه ۹۳ درصد پیشرفت داشته و در آخرین بازدید مدیرعامل شرکت مذکور از این پروژه قول قطعی داده‌اند که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در خصوص اعتبارات پروژه نیز گفت: کل اعتبارات این پروژه از محل اعتبارات ملی است و به استان داده نشده است که هزینه کنیم، بلکه خود آنها مستقیما با پیمانکار قرارداد بسته و خود آنها نیز بر پروژه نظارت کرده‌اند و ما تنها یک سری ایرادات جزئی و احتمالی پیش آمده در کار را طی مکاتباتی پی‌گیری کرده‌ایم.

جوهری تصریح کرد: همانگونه که قبلا ذکر شد ساخت این پروژه به عهده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است و ما تنها بهره‌بردار خواهیم بود.

وی یادآور شد: پروژه هم‌اکنون از پیشرفت ۹۳ درصدی برخوردار است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را شش میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که سه میلیارد تومان آن طلب پیمانکار بوده و سه میلیارد تومان نیز برای تکمیل و تجهیز مورد نیاز است.

جوهری با بیان اینکه این پروژه از سال ۸۲ آغاز شده گفت: تاکنون ۱۸۰ میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده است که ۱۲ میلیارد ریال آن در سال جاری بوده است.

گفتنی است افتتاح این پروژه تا کنون ده ها بار وعده داده شده است که تعداد زیادی از آنها در قالب چندین گزارش در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

پل قوسی یک سازه آماده است/ تأخیر پروژه به پیمانکارها مربوط است

اما معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه در خصوص اجرای پروژه پل فلزی (قوسی) شهر کرمانشاه که قرار بود خیلی زود تر از اینها به بهره برداری برسد به خبرنگار مهر گفت: ماهیت این پروژه یک سازه فلزی سنگین است و تهیه و مونتاژ و اقدامات اولیه بر روی آن و مکانیزم‌های خاص آن خارج از کارگاه پروژه انجام می‌شود و خارج از کرمانشاه است که سختی‌های خاص خود را دارد و تنها برای مونتاژ و نصب به کرمانشاه منتقل خواهد شد.

امید کریمی تصریح کرد: کارگاه این پروژه نزدیک تهران است و پیمانکار دسته دو (پیمانکار جز) کار آن را انجام می‌دهد.

وی در خصوص اعتبار پروژه مذکور گفت: منبع تامین اعتبارات این پروژه از محل اعتبارات استانی مصوب شده است اما به دلیل کمبود نقدینگی در منابع استانی شهرداری مجبور شد از منابع درآمدی خود برای این پروژه برنامه‌ریزی کند که مبلغی از هزینه‌کرد این پروژه از محل درآمدهای شهرداری تامین شود.

کریمی افزود: شاید یکی از دلایلی که بیشتر پروژه را براساس برنامه زمانبندی تعیین شده به تاخیر انداخت بحث نقدینگی بود که در واقع پروژه متوقف شد.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته که خود شهردار نیز ورود کرده‌اند، برای اتمام این پروژه از محل درآمدهای شهرداری مبلغی را کنار گذاشتیم به اضافه مبلغی هم از منابع استانی گرفتیم که حدودا مبلغی معادل دو میلیارد تومان شده است.

کریمی افزود: این مبلغ خارج از مبالغی است که قبلا به پیمانکار داده شده است.

وی تصریح کرد: برای این اینکه بتوانیم پیمانکار دسته دوم را با پیمانکار اصلی مدیریت کنیم و پولهایی که به پیمانکار اصلی می‌دهیم مطمئن باشیم به دست پیمانکار دسته دوم می رسد پول‌ها را در حسابی مشترک نگه داشتیم و تا زمانی که پیمانکار اصلی به تعهدات خود در مقابل پیمانکار جز عمل نکند پولی به این پیمانکار نخواهیم داد و تلاش ما بر این است که طی ۱۰ روز آینده پروژه را استارت بزنیم و عملیات نصب سازه فلزی شروع شود.

کریمی اظهارداشت: هم‌اکنون یک سری قطعات داریم که آماده نصب هستند تا اینها را شروع به نصب کنیم تعداد دیگر نیز که حدودا ۹۵ درصد آن در کارگاه تهران آماده است را شروع به حمل و به تناسب و براساس اولویت‌ها آنها را نیز نصب کنیم.

وی افزود: به جز دو میلیارد تومان ذکر شده اعتبارات دیگری نیز مورد نیاز است و اگر بر مبنای همین دو میلیارد تومان که تامین منابع مالی شده است، یک ماه بعد از شروع نصب نیز پولی به پروژه تزریق شود پروژه را می‌توان ظرف دوماه به بهره‌برداری رساند.

وی یادآور شد: تا ۳۱ آذر ماه می‌توان شاهد بهره‌برداری از آن بود و این مشروط به تزریق منابع دیگری به پروژه است.

معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه هم‌اکنون چهار و نیم میلیارد تومان به پیمانکار پروژه بدهکار هستیم گفت: برای اتمام و پرداخت مطالبات پیمانکار مجموعا به هفت میلیارد تومان نیاز است که هم‌اکنون دو میلیارد تومان آن موجود و پنج میلیارد تومان دیگر برای اتمام پروژه و اینکه کاملا به تعهدات خودمان عمل کنیم نیاز است.

کریمی تصریح کرد: با دو میلیارد تومان موجود اگر حدود سه میلیارد تومان دیگر به دست ما برسد می‌توان پروژه را به اتمام رساند و بعد مابقی مطالبات پیمانکار را نیز پرداخت کرد.

وی گفت: چنانچه این اعتبار از منابع استانی تزریق شود سرعت بیشتری در کار به وجود می‌آید اما اگر در انتظار درآمدهای شهرداری باشیم باید مدتی زمان سپری شود تا یک سری کارها را مدیریت کنیم تا بتوان اعتبارات مورد نیاز را تامین کرد.

لازم به ذکر است شهردار کرمانشاه در بازدید استاندار از پروژه پل قوسی از اتمام اجرای این پروژه در اوایل آذر ماه خبر داده بود.

پیمان قربانی افزود: بخشی از تاخیر در اجرای این پروژه مربوط به توان پیمانکار است و بخشی نیز به مشکلات اعتباری و مالی مرتبط بوده که این موضوع در حال حاضر رفع شدن است.

ال آر تی تا ۷ سال آینده تکمیل می شود

همچنین مدیر عامل قطار شهری کرمانشاه نیز در خصوص روند پروژه LRT یا همان قطار سبک شهری که در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۳ و طی مصوبه شورای عالی ترافیک کشور جایگزین پروژه مونوریل شد به خبرنگار مهر اظهارداشت: براساس این مصوبه شورای عالی ترافیک مقرر شد که سیستم از مونوریل به LRT( قطار سبک شهری) تغییر پیدا کند و به دنبال آن دومین مصوبه شورا این بود که پنج و نیم کیلومتر از مسیر یعنی تقاطع بسیج تا میدان فردوسی به صورت زیرگذر اجرا شده و به صورت تونل باشد.

سعید سلیم ساسانی افزود: براساس این دو مصوبه ما جوانبی را در نظر گرفته و به نوعی زرنگی کردیم و تعداد ایستگاه‌ها را از ۱۲ به ۱۳ ایستگاه رسانده و طول خط را نیز تثبیت کردیم. چیزهایی را که برای انجام نیاز به مصوبه داشت مصوبه آن را گرفتیم.

وی با بیان اینکه از چندی قبل از مصوبه شورای عالی ترافیک تغییر مونوریل به قطار سبک شهری مد نظر بود، گفت: براین اساس مشاورانی طرح را بررسی و کفایت سازه‌های موجود را نیز سنجیدند و به این نتیجه رسیدند که این سازه‌ها در سیستم جدید قابل استفاده است.

سلیم ساسانی تصریح کرد: البته در پس و پیش ایستگاه‌هایی که پیش‌بینی شده ممکن است تغییراتی داشته باشیم و هشت درصد سازه‌ها نیاز به تقویت دارد.

مدیرعامل قطار شهری استان کرمانشاه با بیان اینکه هم‌اکنون عرشه تعریف شده در این سیستم در حال طراحی است گفت: این هشت درصد ذکر شده ممکن است با یک تلرانس یک تا دو درصد همراه باشد اما قطعا این سازه‌ها استفاده خواهد شد.

وی یادآور شد: هشت درصد سازه‌ها نیاز به تقویت و استفاده دارد اما با تغییرات جزئی استفاده خواهد شد.

ساسانی گفت: قسمت جنوب هم به صورت تونل خواهد بود و ما یک سری مشاور را از طریق سیکل قانونی انتخاب می کنیم که کار تونل را شروع کنند. ۹ ماه برنامه زمانبندی آن بوده و بعد از ۹ ماه و در سال ۹۴ قابلیت اجرای تونل را خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به توان راهبردی و اعتبارات پروژه به این نتیجه خواهیم رسید که در چه مقطعی کار تونل را شروع کنیم.

مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه اعتبار مورد نیاز برای پروژه را در شرایط مشابه شرایط کنونی هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: ۶۳۲ میلیارد تومان مصوب و اعلام شده عددی است که براساس توافقنامه بین شهرداری و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور مصوب شده است که ۵۰ درصد آن را شهرداری باید تامین کند و ۵۰ درصد دیگر را نیز معاونت نظارت راهبردی یا همان دولت ملزم به تامین است.

وی تصریح کرد: این رقم یعنی هزار میلیارد تومان برآورد خط اولیه این طرح با احتساب تغییر سیستم و ایجاد تونل است.

وی در پاسخ به اینکه مابقی هزینه برآورد شده طرح از چه راهی تامین خواهد شد گفت: قطعا عدد موافقت نامه یعنی ۶۳۲ میلیارد تومان قابل افزایش است و ما هم در این مورد اقدام کرده‌ایم.

مدیرعامل قطار شهری تصریح کرد: چون تعریف پروژه متفاوت شده و از طرفی یک سری تورم‌ها هم به پروژه وارد می شود اولین بحث ما افزایش عدد موافقت نامه است و کار آن را نیز شروع کرده و دنبال می‌کنیم که معاونت راهبردی این رقم را افزایش و عدد برآورد (هزار میلیارد تومان) تبدیل به موافقت نامه شود.

ساسانی با بیان اینکه اعتبارات دولتی محدود است، گفت: بودجه امسال ما ۳۲ میلیارد تومان بوده که ممکن است به صورت ۱۰۰ درصد نیز تخصیص نیابد و حتی اگر ۱۰۰ درصد هم تخصیص یابد به پروژه کمک چندانی نمی کند. بنابراین ما موارد مختلفی را برای تامین اعتبار پیش‌بینی کردیم.

وی فروش اوراق مشارکت، استفاده از فایناس و بحث بهینه سازی انرژی را از طریق این سیستم از جمله راهکارهای تامین اعتبار برای این پروژه عنوان کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم گردش ‌های جانبی تامین منابع را با همکاری شورای اسلامی شه و شهرداری به سرانجام برسانیم.

سلیم ساسانی، زمان مورد نیاز برای تکمیل فاز اول پروژه (سه راه مسکن تا تقاطع بسیج) را چهار سال و اجرا و تکمیل کل پروژه را هفت سال اعلام کرد و گفت: این به شرط تامین اعتبارات خواهد بود.

مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه افزود: این پیش بینی با توجه به محدودیت‌های محلی، شرایط کریدور و سایر موارد صورت گرفته و تنها شرط آن نیز تامین اعتبار است. البته بحث ارز هم تاثیر دارد که مراودات بانکی با خارج از کشور حل شده تا شاهد افزایش قیمت آن نباشیم.

وی در خصوص بهره‌برداری از این پروژه طی فازهای مختلف گفت: پس از تکمیل زیرساخت‌های کل فاز به فاز پروژه قابل بهره‌برداری خواهد بود و ما باید زیرساخت‌های لازم را داشته باشیم تا بتوانیم بخشی از پروژه را به بهره‌برداری برسانیم.

سلیم ساسانی در خصوص امکان گسترش این پروژه در آینده گفت: این پروژه تا به اتمام برسد ممکن است مصوبات دیگری هم بگیرد و امکان گسترش خط به وجود آید و چنانچه اعتبارات خوبی در آینده به آن اختصاص داده شود میتوانیم الحاقات دیگری هم به پروژه داشته باشیم.

وی گفت: ظاهرا این پروژه هم‌اکنون خوابیده است اما ما با تمام توان پیگیر آن هستیم تا بحث انتخاب مشاوران، طراحی سازه‌ها، طراحی عرشه و طراحی ایستگاه‌ها انجام شود و بتوانیم سریعتر کار اجرایی را پی‌گیری کنیم.

مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه تصریح کرد: الان کار اجرایی پروژه در بلوار شهید بهشتی شروع شده و سازه‌هایی که طرح آنها LRT است، طراحی مجدد خواهد شد و با توجه به مصوبه جدید اجرا می‌شود.

در کارگاه کار می کنیم اما تعطیل نیستیم

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از ترافیک در مسیر اجرای طرح سعی داریم خیلی از کارها را در کارگاه انجام دهیم و به همین دلیل ممکن است متوجه فعالیت ما نشوند. در واقع سعی داریم با کمترین مزاحمت کار را انجام دهیم.

مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه در خصوص میزان انتقال جمعیت توسط قطار سبک شهری گفت: این قطار امکان خدمت‌دهی به کل جمعیت شهر را دارد و بر اساس مصوبه تبدیل مونوریل کرمانشاه به قطار سبک شهری، این قطار در سال ۱۴۰۰ ظرفیت جابجایی بیش از ۱۴ هزار نفر و در سال ۱۴۱۰ ظرفیت انتقال بیش از ۱۶ هزار نفر در ساعت در دو جهت را دارد.

سلیم‌ساسانی افزود: این حجم از انتقال مسافر، تقاضای سفر بالایی است و برای شهر کرمانشاه متعادل به نظر می‌رسد و مصوبه آن بر اساس نرخ رشد جمعیتی است که قبلا ملاک بود است.

وی تصریح کرد: در این مصوبه که از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شده توسعه شهرها، زمین‌های شهری و تمام جوانب کار پیش‌بینی شده است، بنابراین در صورتی که شرایط خاصی پیش نیاید و افزایش جمعیت خارج از پیش‌بینی‌ها نباشد، قطار سبک شهری جوابگوی جمعیت پیش‌بینی شده خواهد بود.

سلیم ساسانی افزود: به دنبال افزایش طول ایستگاه‌ها و ایجاد امکان برای توسعه و افزایش ظرفیت خط هستیم تا در شرایط خاص نیز جوابگو باشد.

وی در پایان تصریح کرد: البته در کنار کریدور اصلی باید کریدورهای موازی هم تعریف شود. وی عمر این پروژه را بیش از ۳۵ سال اعلام کرد و گفت: این پروژه جزو پروژه‌های زیربنایی است که عمر آنها حدود ۳۵ سال است.

خبرنگار: طیبه قدمی