استادیوم کرمانشاه در حسرت سوت آغاز/ 10 سال صبر یک پروژه را پیر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه 15 هزار نفری فوتبال کرمانشاه نامی آشنا و قدیمی برای ورزشی های استان کرمانشاه است.

پروژه ای که در حسرت سوت آغاز یک بازی و یا هیاهوی جمعیتی مشتاق، همچنان خاک می خورد.

بر اساس این گزارش، پروژه ساخت استادیوم 15 هزار نفری کرمانشاه، سال 82 و با هزار امید و آرزو کلنگ زنی شد ولی شاید بدبینانه ترین گمانه زنی ها هم 10 ساله شدن این ورزشگاه را پیش بینی نمی کرد.

استادیومی که شاید خود پیمانکار پروژه نیز از زمان افتتاح دقیق آن با خبر نباشد.

این پروژه فرسایشی که چند سال پس از شروع به ساخت آن با انتقاداتی در خصوص محل احداث مواجه شد، در یکی از گلوگاه های عبور و مرور شهر واقع شده است و شاید کسانی که از ترافیک خیابان های کرمانشاه دل خوشی ندارند، از تأخیر در افتتاح این پروژه چندان هم ناراضی نباشند.

مسیری که قرار گرفتن محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه در آن، همین الان هم در روزهایی که نمایشگاهی برپاست، تقریبا باعث انسداد این مسیر می شود.

مسیری که عده ای از شهروندان اگر در چنین روزهایی کلاهشان هم آنجا بیفتد، سراغش را نمی گیرند.

حالا تصور وجود یک استادیوم فوتبال در این گذرگاه، دل مشغولی کسانی که از ترافیک متنفرند را خیلی بیشتر می کند.

مشکل ترافیکی که محمد حسین جوانمردی معاون عمرانی استانداری استان کرمانشاه در سال 88، از هزینه بیش از پنج میلیارد تومان (تا آن تاریخ) فقط برای مهار این مشکل خبر داده بود.

به هر حال پروژه ای با پیش بینی اعتبارات میلیاردی نزدیک به 10 سال پیش متولد شده و کم کم به سمت کهولت پیش می رود.

شاید مرور خاطرات این استادیوم نیمه کاره به روشن شدن عمق حسرت های خشت به خشت آن کمی کمک کند.

این استادیوم در اواخر سال 81 در مسیر مطالعات اولیه قرار گرفت و به قول بیگلری، مدیرکل اسبق تربیت بدنی استان کرمانشاه، پس از اتمام فاز اول و دوم آن، در سال 82 وارد فاز اجرایی شد.

علی آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی وقت نیز، پس از سه سال بر افتتاح آن در سال 85 تأکید کرد و طی سفری که به استان کرمانشاه داشت از در نظر گرفتن 15 میلیارد ریال اعتبار در بودجه سال 85 برای این استادیوم خبر داد.

وی همچنین گفت: علاوه بر این اعتبار 10 میلیارد ریال نیز خود سازمان تربیت بدنی به این ورزشگاه کمک خواهد کرد.

زمان گذشت و سازمان تربیت بدنی تکامل یافت و به وزارت ورزش تبدیل شد ولی همچنان امید به تکامل استادیوم 15 هزار نفری چیزی شبیه به امید ایستادن یک گردکان بر گنبد خیال بود.

اولین وزیر ورزش پس از تشکیل وزارتخانه در نیمه اول سال 90، در اولین سفر استانی خود عازم کرمانشاه شد و از اولین پروژه هایی که بازدید کرد همین ورزشگاه 15 هزار نفری نیمه کاره بود.

عباسی، حمایت خود را از تکمیل سریع پروژه اعلام کرد و پیمانکار کم کار این کار زار را مکلف به تکمیل استادیوم ظرف 8 ماه کرد.

8 ماه گذشت و ظاهراً کار کم کاری پیمانکار استادیوم 15 هزار نفری هم چنان ادامه دارد.

اظهار ناامیدی مدیرکل ورزش و جوانان استان/ تعویق مجدد

در حالی که همه منتظر افتتاح استادیوم 15 هزار نفری کرمانشاه در شهریور ماه سال جاری و همزمان با هفته دولت هستند، اظهارات مدیرکل ورزش و جوانان استان رنگ و بوی خبر از تعویق مجدد افتتاح این پروژه را دارد.

عباس امانی گفت: این طرح در حال حاضر 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و جزو طرح های مهر ماندگار استان کرمانشاه نیز قرار گرفته است.

وی افزود: زمان بهره برداری از این طرح ورزشی، هفته دولت در شهریور ماه امسال تعیین شده که البته با توجه به روند کند عملیات اجرایی بعید است پروژه در زمان معین شده آماده بهره برداری شود.

رئیس هیئت فوتبال استان کرمانشاه نیز امیدی به افتتاح استادیوم ندارد

رئیس هیئت فوتبال استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزشگاه 15 هزار نفری کرمانشاه به لیگ 1 امسال نمی رسد.



علی محبی گفت: بسیار بعید می دانم ورزشگاه 15 هزار نفری کرمانشاه امسال به بهره برداری برسد و برای بازی های لیگ یک امسال به هیچ وجه روی آن حساب باز نکرده ایم.



وی افزود: مسابقات لیگ 1 امسال در جایی به جز ورزشگاه 15 هزار نفری انجام خواهد شد.



وی در ادامه تصریح کرد: عملیات احداث و تکمیل این ورزشگاه در حال انجام است اما بهره برداری آن با توجه به روند اجرایی آن در امسال بعید به نظر می رسد.