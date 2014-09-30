سعید عبدولی به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، سعید عبدولی در دیدار رده بندی وزن 71 کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای آسیایی برابر "ياداو" از هند قرار گرفت و موفق شد با پیروزی 6 بر صفر مدال برنز این بازی‌ها را کسب کند.

عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل "ماکسات یرژپوف" از قزاقستان با نتيجه 4 بر يك به برتری دست يافت. وی در مرحله نیمه‌نهایی رودرروی "جی هیون جونگ" از کره‌جنوبی قرار گرفت که در وقت اول این مبارزه حریف را ضربه فنی کرد، اما با اعتراض مربی حریف و بازبینی فیلم مبارزه با نتیجه 6 بر 4 ادامه پیدا کرد. در وقت دوم حریف کره‌ای توانست یک فن چهار امتیازی بزند و نتیجه مبارزه 8 بر 6 شود.

به دنبال این اتفاق حسن بابک به رای داوران اعتراض کرد اما مورد قبول واقع نشد و یک امتیاز دیگر به حریف کره‌ای دادند تا نتیجه 9 بر 6 شود و در نهایت تلاش عبدولی به جایی نرسید و نتوانست به فینال راه پیدا کند.

مدال آوران ایران در هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی:

مدال طلا:

نجمه خدمتی (تیراندازی)، محسن محمدسیفی (ووشو)، محسن شادی (روئینگ - قایقرانی)، محمد دانشور (کایرین - دوچرخه‌سواری)، بهداد سلیمی (وزنه‌برداری)، اسماعیل عبادی (تیراندازی با کمان)، رضا یزدانی (کشتی آزاد)، مسعود اسماعیل‌پور (کشتی آزاد)، میثم مصطفی جوکار (کشتی آزاد)، پرویز هادی (کشتی آزاد) و مسعود حاجی‌زواره (تکواندو)

مدال نقره:

نرجس امام‌قلی‌نژاد (تیراندازی)، الهه منصوریان (ووشو)، تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان، حمیدرضا لادور (ووشو)، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، کیانوش رستمی (وزنه‌برداری)، لیلا رجبی (پرتاب وزنه)، آروین معظمی گودرزی (دوچرخه‌سواری)، احمدرضا طالبیان (کایاک تک نفره قایقرانی) و علی آقامیرزایی و سعید فضل‌الله (کایاک قایقرانی) و عزت‌الله اکبری (کشتی آزاد)

مدال برنز:

سجاد عباسی (ووشو)، تیم روئینگ چهار نفره بانوان، سولماز عباسی (روئینگ - قایقرانی)، تیم روئینگ دو نفره مردان، تیم کامپوند مردان، حسین عسگری (دوچرخه‌سواری)، آرزو حکیمی (کایاک تک نفره قایقرانی)، عادل مجللی (کانو قایقرانی)، سوسن حاجی‌پور (تکواندو) و سعید عبدولی (کشتی فرنگی)

کاروان ورزش ایران با کسب 11 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز در رتبه پنجم جدول رده‌بندی هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی قرار گرفته است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.