به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، سعید عبدولی بعد از اتفاقات تلخ دیدار نیمه نهایی برابر حریف کره ای به دلیل شکستگی انگشت شست همچنان در حال مداواست و پزشکان تیم ملی ایران مشغول یخ درمانی و رساندن این دلاور اندیمشکی به دیدار رده بندی هستند.

عبدولی تا ساعاتی دیگر باید در دیدار رده بندی وزن 71 کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای آسیایی رو در روی حریفی از هند قرار گیرد و این در حالیست که علاوه بر صدمات روحی کشتی نیمه نهایی با شکستگی انگشت دستش نیز دست به گریبان است.

فرنگی کار ملی پوش ایران در حالی که در رختکن مشغول ریکاوری و درمان بود، با لبخندی تلخ و بغض آلود گفت: شاید قسمت من این بود، اما برای کسب مدال برنز هر چه در توان دارد رو می کنم.

عبدولی که صبح امروز پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل "ماکسات یرژپوف" از قزاقستان با نتيجه 4 بر يك به برتري دست يافت به راحتی به نیمه نهایی رسید تا با شکست کریفی از کشور میزبان به فنیال این وزن برسد. اما عبدولی در این دیدار پر حرف و حدیث، اسیر ناداوری و نفوذ کره ای ها در قضاوت این کشتی شد و در عین شایستگی از راهیابی به فینال بازماند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

