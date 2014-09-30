  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۲

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

عبدولی بعد از کشتی رده‌بندی از حال رفت!

عبدولی بعد از کشتی رده‌بندی از حال رفت!

سعید عبدولی بعد از پیروزی در دیدار رده‌بندی و کسب مدال برنز وزن 71 کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی کره‌جنوبی به محض خروج از تشک از حال رفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، عبدولی که بعد از کشتی نیمه نهایی برابر فرنگی کار کره‌جنوبی نیز به محض خروج از تشک دچار تنگی نفس شده بود، در دیدار رده‌بندی هم به محض پیروزی و خروج از تشک به حالت بی‌هوشی روی زمین دراز کشید و پزشکان بلافاصله با کپسول اکسیژن به مداوای وی پرداختند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2381047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها