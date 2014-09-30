به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، عبدولی که بعد از کشتی نیمه نهایی برابر فرنگی کار کره‌جنوبی نیز به محض خروج از تشک دچار تنگی نفس شده بود، در دیدار رده‌بندی هم به محض پیروزی و خروج از تشک به حالت بی‌هوشی روی زمین دراز کشید و پزشکان بلافاصله با کپسول اکسیژن به مداوای وی پرداختند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.