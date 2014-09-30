به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، احسان حدادی پس از کسب مدال طلای رقابت های پرتاب دیسک بازیهای آسیایی گفت: مدالم را به حسن روحانی تقدیم می کنم. از زمانی که ایشان آمده اند مردم خوشحالی های زیادی را دیده اند. ایشان برای خوشحالی مردم تلاش زیادی کرده اند و خوشحالم که دولت تدبیر و امید توانسته تغییرات مثبتی را در کشور ایجاد کند.

وی ادامه داد: آنقدر در دوره گذشته من را اذیت کردند که گفتم نمی خواهم دیگر برای ایران پرتاب کنم اما الان خوشحالم که با پرچم ایران در اینچئون دور افتخار زدم. به همین خاطر مدالم را تقدیم به آقای روحانی می کنم.

حدادی در مورد کسب مدال طلایش گفت: شرایط مسابقه بسیار سخت و سنگین بود. محمد صمیمی هم پرتاب خوبی داشت اما باید بهتر پرتاب می کرد. امیدوارم محمد هم بتواند در بازیهای بعدی موفق باشد. پرتاب های خودم هم بد نبود ولی امسال کلا سال خوبی نبود. از ابتدای سال مریض بودم و خدا را شکر می کنم که با این وضعیت توانستم مدال طلا بگیرم.