فرنگی کاران چهار وزن دوم حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون ، در وزن 66 کیلوگرم که 14 نفر حضور دارند افشین بیابانگرد در دور نخست به مصاف "روسلان تساریف" از قرقیزستان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده کشتی "پان ژنگ" از چین و "هان سو ریو" قهرمان جهان از کره جنوبی می رود.

در وزن 75 کیلوگرم پیام بویری قهرمان جوانان جهان در دور اول با "نوربک خاشیمبیکوف" از ازبکستان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور دوم با برنده مبارزه " سینگ گورپرت "از هند و "شریف بدر" از قطر می رود در این وزن 12 نفر حضور دارند.

در وزن 85 کیلوگرم که 14 کشتی گیر حضور دارند مجتبی کریم فر در دور نخست به مصاف "آمی شاهین" از اردن می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده کشتی " سی یئول لی" از کره جنوبی و تایچی اوکا از ژاپن مسابقه می دهد.

در وزن 130 کیلوگرم بشیر باباجان زاده در دور نخست به مصاف "داهارمندر دلال" از هند می رود و در صورت شکست این کشتی گیر در دور دوم با برنده مسابقه " ابراربک مسلم اف" از ازبکستان و "نورماخان تینالیف" از قزاقستان نفر سوم جهان می رود. در این وزن 10 کشتی گیر حضور دارند.

رقابتهای چهار وزن دوم کشتی فرنگی از ساعت 7:30 صبح فردا (چهارشنبه) به وقت تهران در سالن دو وون برگزار مي شود.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.