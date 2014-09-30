به گزارش خبرگزاری مهر، حامد امامی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به اینکه اولین کنفرانس در این حوزه حساس برگزار میشود و سواد رسانه ای مسئله جدیدی در کشور است، استقبال دانشجویان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه از کنفرانس چشمگیر بوده است.

وی محورهای این مقالات را در سه محور اصلی آموزش سواد رسانه‌ای: بیم‌ها و امیدها، سواد رسانه‌ای و سبک زندگی ایرانی - اسلامی و سواد رسانه‌ای و تغییر الگوهای مالکیت رسانه، عنوان کرد.

امامی ضمن تاکید بر پایان مهلت ارسال چکیده مقالات افزود: تمام ارسال کنندگان مقالات برای حضور در کنفرانس از تخفیف ویژه برخودردار خواهند شد که از این بین به 10 مقاله برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

دبیر اولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای از حضور و سخنرانی اساتید برجسته داخلی و خارجی در این کنفرانس خبر داد و افزود: اساتید پروژه لوک شارپ در کالج ایتاکا در نیویورک، دکترسیدمحسن فاطمی و دکترسعیدرضا عاملی از سخنرانان اصلی این کنفرانس خواهند بود.

اولین کنفرانس بین المللی سواد رسانه ای 30 مهرماه در سالن اصلی همایش های برج میلاد برگزار می‌شود.