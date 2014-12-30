یک فیلم به روایت عکاسش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی دل خواسته عکاس فیلم سینمایی «ملبورن» گفت :پشت صحنه سينمای ايران هميشه برای فيلمسازان جذاب است. مرور عکس های پشت صحنه در فيلم‌های سينمای ايران در چند سال اخير نشان می‌دهد توجه پررنگ فيلمسازان به اين مضمون در يک مسير تدريجی اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در طول زمان همواره يکی از وجوه جذاب سينما برای مخاطبان اشراف به پشت صحنه و شرايط حاکم بر آن و مناسبات و روابطی بوده که بر اين کارخانه روياسازی حاکم است. در واقع تماشاگران به همان نسبت که دوست دارند به سينما بروند تا داستان و وقايع يک فيلم را ببينند، باور کنند و قانع شوند، علاقه دارند از چگونگی تبديل شدن اين رويا و داستان به واقعيت آگاه شوند.

عکاس فیلم «کلاشینکف» بیان کرد: از وجه روانی، اين اشراف نه تنها جذابيت نمايش و تصوير‌سازی را کم نمی‌کند بلکه شرايطي فراهم می‌آورد تا مخاطب در عين باور بی‌واسطه جادوی سينما و همراهی با فيلم، بتواند نگاهی فراتر از روح حاکم بر اثر به کليت آن داشته باشد.

وی توضیح داد: اين مهم کمک می‌کند تا مخاطبان سينما به تدريج حرفه‌ای و صاحب سليقه شوند و با گذر از لايه‌های ابتدايی هر فيلم به نوعي با هسته درونی و زير لايه‌های آن ارتباط برقرار کنند. به اين ترتيب است که شايد بتوان اميدوار بود مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم بدهند تا جايگاه سينما از يک سرگرمی صرف نزد مخاطبان ارتقا پيدا کرده و به رسالت فرهنگی خود نزديک شود.

دلخواسته در پایان گفت: در مستندنگاری سينما اين مستندنگار است که با به کارگيری ترکيبی خاص در کنار ساير مسايل تکنيکي، به بيان و بازگويی بخشی از زندگی سينمایی پردازد. گاهي هدف صرفا مستندسازی و آگاه کردن دیگران است و گاهی با به کارگيری هوشمندانه ابزار، مخاطب به سمت و سويی خاص که از نظر مستندنگار، مسير درست محسوب مي شود، سوق داده می شود. البته در مواردی که تنها به تصوير کشيدن واقعه ای مد نظر باشد، اينکه از چه وجهی و با چه ديدی به موضوع نگريسته شود نيز به انتخاب مستندنگار وابسته است.

محمد مهدی دل خواسته عضو شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران و عکاس فیلم های «طلا و مس» ، «مهمان داریم»، «بوسیدن روی ماه»، «کلاشینکف» و ... تاکنون جوایزی از خانه سینما، جشنواره فیلم فجر و دیگر جشنواره ها برای عکاسی سینما دریافت کرده‌است.