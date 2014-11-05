نیما جاویدی درباره فیلم «ملبورن» که در پنجمین حضور بین‌المللی خود قرار است این بار در جشنواره قاهره شرکت کند به خبرنگار مهر گفت: اولین حضور بین‌المللی این فیلم در ونیز بود و در ادامه با حضور در چند جشنواره جهانی دیگر قرار است از نهم تا 19 نوامبر مطابق با 18 تا 28 آبان ماه در جشنواره قاهره نیز نمایش داده شود.

وی ادامه داد: «ملبورن» در بخش مسابقه اصلی جشنواره پذیرفته شده است و با 15 فیلم از کشورهای دنیا مثل ایتالیا، استرالیا، ژاپن، فرانسه، آمریکا، فلسطین و ... به رقابت می‌پردازد.

کارگردان «ملبورن» با اشاره به حضور فیلمش در جشنواره فیلم استکهلم بیان کرد: جشنواره فیلم استکهلم از 5 تا 16 نوامبر (14 تا 25 آبان) برگزار می‌شود و این فیلم در بخش مسابقه این جشنواره هم حضور پیدا خواهد کرد و من بعد از نمایش فیلم در این جشنواره به همراه جواد نوروزبیگی تهیه کننده فیلم و محمد اطبایی پخش کننده در فستیوال فیلم قاهره حضور پیدا خواهیم کرد.

وی در بیان خود از تاثیر نمایش فیلم در جشنواره‌های بین‌المللی یادآور شد: خوشبختانه تا اینجا بازتاب بین‌المللی و ارتباط مردم در فستیوال‌ها با فیلم بسیار خوب بوده است به گونه ای که در فستیوال زوریخ نمایش فیلم به سانس فوق العاده کشیده شد و در توکیو هم چند روز قبل از نمایش فیلم، همه بلیت ها پیش فروش شد.

جاویدی در پایان سخنانش درباره اکران فیلم در ایران گفت: قرار بر این بوده است که «ملبورن» در آذرماه به اکران برسد اما متاسفانه فعلا زمان دقیق آن مشخص نشده است.