کارگردان «ملبورن» به قاهره نرفت/ مشخص نبودن دلیل صادر نشدن ویزا

نیما جاویدی در گفتگو با خبرنگار مهر از بی خبری خود نسبت به عدم صدور ویزا برای جشنواره قاهره خبر داد و گفت: من اصلا از اینکه ویزایم برای رفتن به جشنواره قاهره صادر نشده است، خبر نداشتم.

وی ادامه داد: من برای جشنواره فیلم استکهلم به سوئد رفته بودم و صبح روز 25 آبان‌ماه به ایران رسیدم. قرار بود اگر برای من ویزا صادر شد مستقیما از استکهلم به قاهره پرواز کنم اما همچنان دلیل صادر نشدن ویزا را نمی دانم.

روز یکشنبه 25 آبان‌ماه در حالی هفتمین روز جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره آغاز می‌شود که فیلم ایرانی «ملبورن» ساخته نیما جاویدی در بخش مسابقه این جشنواره اکران شد و علیرغم دعوت از نیما جاویدی ویزای این سفر برای وی صادر نشد.

فیلم «ملبورن» در چهارمین حضور بین‌المللی خود توانست موفق به دریافت 2 جایزه برای فیلمنامه و فیلمبرداری شود.