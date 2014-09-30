پیش بینی خشکسالی 30 ساله در اردبیل قطعیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی اردبیل در خصوص پیس بینی ناسا مبنی بر خشکسالی 30 ساله در کشور و استان تصریح کرد: پیش بینی فقط یک احتمال است و قطعیت ندارد.

وی افزود: هر قدر بازه زمانی پیش بینی افزایش می یابد به تبع قطعیت کاهش دارد و دقت برآورد نیز با افت همراه می شود.

به گفته دولتی مهر در پیش بینی 24 ساعته قطعیت با 95 درصد است اما در دراز مدت رفته رفته کاهش می یابد و بر همین اساس نمی توان به صورت صد در صد ابراز عقیده کرد.

مدیر کل هواشناسی استان در خصوص اینکه این پیش بینی توسط یک مجموعه علمی پیشرفته انجام شده اضافه کرد: اگر حرف ناسال صحت داشت اظهار کرده بودند سال گذشته دنیا به اتمام می رسد که اینطور نشد.

وی با بیان اینکه در خود استان هفت سال است خشکسالی تجربه می شود، اضافه کرد: در کشور پیش بینی 40 سال داریم و در کشور آذربایجان حتی پیش بینی 120 ساله استخراج می شود.

دولتی مهر معتقد است با این وجود نباید با قطعیت ابراز عقیده کرد اما داشته های موجود نشان می دهد ایران کشور کم آبی است و خشکسالی در حیات این کشور امر ماندگاری است.

وی تاکید کرد: این موضوع در استان نیز مشاهده می شود و برنامه ریزی ها باید به سمت استفاده بهینه از منابع جهت داده شود.

مدیر کل هواشناسی استان عمده این برنامه ریزی ها را استفاده بهینه از منابع کشاورزی عنوان کرد و افزود: خشکسالی در ذات کشاورزی این منطقه است و باید به صورت بهینه عمل کرد.