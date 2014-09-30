بازگشت ایرباس اماراتی به دوبی/ ایرباس 380 فصلی جدید در صنعت هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید چلندری در مراسم ورود نخستین ایرباس پهن پیکر به فرودگاه امام (ره) گفت: امروز شرکت هواپیمایی امارات با انجام اولین پرواز ایرباس 380 نقش مهمی در برآوردن نیازهای در حال رشد مسافران و انتقال کالا در خط پروازی ایفا می کند.

وی با بیان اینکه از امروز 8 مهرماه ایران به عنوان سومین فرودگاه در سطح منطقه و چهل و دومین فرودگاه در سطح دنیا میزبان بزرگترین ایرباس است، گفت: با توجه به درخواست شرکت هواپیمایی امارات امکان سنجی این عملیات برای پرواز ایمن از چند ماه قبل آغاز شد و امروز شاهد فرود این هواپیما بودیم.

مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با تاکید بر اینکه هواپیمایی امارات جزو 10 ایرلاین برتر در دنیا است، افزود: این ایرلاین با حضور در فرودگاه امام نام خود را به عنوان پیشتاز استفاده از ظرفیت های مطلوب اقتصادی و حمل و نقل هوایی ایران ثبت کرد.

چلندری افزود: برای نشست و برخاست این هواپیما از فرودگاه امام (ره) به عنوان فرودگاه جایگزین استفاده می شود.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم فصلی تازه در صنعت هوایی ایران آغاز شود، اظهار داشت: امیدواریم که این پرواز منجر به این شود که سطح همکاری های دو کشور به خصوص در زمینه هوانوردی افزایش یابد.

این هواپیما در ساعت 19 امشب، تهران را به مقصد دوبی ترک خواهد کرد.