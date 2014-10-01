به گزارش خبرنگار مهر، جنوب استان کرمان نیمی از جمعیت بزرگترین استان کشور را در خود جای داده است، هر چند محرومیت‌های تاریخی این مناطق را طرحهای توسعه‌ای جنوب کرمان طی سالهای اخیر کمی کمتر کرده است اما همچنان مشکلات متعدد از جمله کپرنشینی، بیکاری، خشکسالی، عدم وجود امکانات زیر بنایی، عدم وجود صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و توسعه نا هماهنگ بخش صنعت در کشاورزی ومعادن مردم شهرستانهای جنوبی کرمان را با مشکلاتی مواجه می کند.

اما یکی از مشکلات همیشگی جنوب استان کرمان افت ولتاژ برق در شهرستانهای جنوبی است که شامل شهرستانهای جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، قلعه گنج، منوجان و رودبار جنوب می شود وجود روستاهای متعدد و دور افتاده که بعضا کپر نشین هستند موجب شده برخی از این روستاها همچنان در تاریکی به سر ببرند.

یکی از مهمترین دلایل افت ولتاژ برق در جنوب کرمان وجود انشعاب های غیر مجاز، استفاده از سیستمهای سرمایشی در شهرستانهای گرم جنوب کرمان و روشن بودن مداوم موتور پمپهای کشاورزی در این منطقه است.

گرمای بالای 40 درجه و قطعی مداوم برق

از ابتدای بهار تا نیمه پائیز هوای شهرستان‌های جنوبی کرمان گرمترین روزهای خود را سپری می‌کند.

مریم سلاجقه کارشناس هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: شرق و جنوب کرمان از جمله گرمترین مناطق استان کرمان و کشور هستند.

وی افزود: بیشینه دمای این مناطق در برخی از روزهای تابستان به شدت افزایش می یابد و میزان بارندگی در این مناطق نیز افت کرده است و به همین دلیل کشاورزان برای برداشت آب برای مزارع به سمت آب‌های زیر زمینی سوق پیدا کرده اند.

سلاجقه افزود: گرمای هوا در اکثر مناطق جنوب کرمان وجود دارد و به دلیل نزدیکی به خلیج فارس هوا نیز از رطوبت نسبی بالایی برخوردار است.

وی گفت: در بسیاری از شهرهای جنوب کرمان در مرداد ماه سال جاری به طور متناوب دمای بالای 40 درجه ثبت شده است که نشان دهنده وضعیت افزایش دما در جنوب کرمان است.

این روند افزایش دما به یکی از مهمترین دلایل برای استفاده مردم از کولرهای گازی تبدیل شده است، کولرهایی که به دلیل عدم کیفیت موجب استفاده بی رویه از انرژی می‌شوند، همچنین انشعابات غیر مجاز نیز به یکی دیگر از مشکلات مسئولان این منطقه تبدیل شده است، خشکسالی و کمبود آب دلیلی شده است بر مهاجرت‌های روز افزون مردم از روستایی به روستای دیگر و بهترین گزینه برای اسکان در چنین مواقعی کپر است که در نهایت منجر به انشعاب غیر مجاز برق و استفاده روز افزون انرژی در منطقه می شود.

افزایش ناگهانی مصرف انرژی در جنوب کرمان

احمد میرشکاری کارشناس اقتصادی استان کرمان و استاد دانشگاه در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی سال‌های اخیر شاهد توسعه شبکه توزیع برق در جنوب کرمان و افزایش خدمات رسانی هستیم بطوریکه خدماتی که هم اکنون در این منطقه ارائه می‌شود با 10 سال قبل به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و رشد روز افزونی داشته است اما آمار نشان می‌دهد مصرف انرژی نیز از 57 مگابایت در سال 57 هم اکنون به 550 مگابایت رسیده است که رشد مصرف انرژی در این زمینه خیره کننده است و در چنین شرایطی بروز برخی رفتارهای غیر اصولی مانند مصرف بی رویه انرژی و انشعابهای غیر مجاز بر مشکلات می افزاید.

وی ادامه داد: رشد مصرف برق در این منطقه تقریبا 10 برابر شده است این یعنی باید امکانات و تولید نیز 10 برابر شده باشد اما این سوال هم مطرح می شود که آیا این رشد عاقلانه است برای جواب این مسئله باید ببینیم مصرف عاقلانه است یا خیر؟

میرشکاری گفت: جنوب کرمان از جمله گرمترین مناطق کشور محسوب می‌شود و شرجی بودن هوا نیز سبب می‌شود مردم عملا به سمت کولرهای گازی گرایش پیدا کنند اما بسیاری از این کولرها استانداردهای لازم را ندارند و به همین دلیل حجم قابل توجهی انرژی در فصل تابستان در این بخش مصرف می شود.

وی افزود: از سوی دیگر طبق دستور العملها بهای برق در این مناطق برمبنای مناطق گرمسیر پرداخت می شود و تعرفه های خانگی تا یک سقف مشخص ارزن تر از سایر مناطق کشور است که در راستای حمایت از مصرف کننده امری قابل قبول است اما این مسئله نباید موجب شود مصرف کنندگان صرفه جویی را فراموش کنند و به مصرف بی رویه انرژی روی بیاورند.

میرشکاری افزود: عدم مدیریت مصرف موجب افت ولتاژ می شود و این مسئله غیر قابل پیشگیری است و تنها توسط مردم قابل مدیریت کردن است.

تعداد مشترکان برق دو برابر شده است

وی به تعداد مشترکان نیز اشاره کرد و گفت: نگاهی به الگوی مشترکان برق در جنوب کرمان نیز حقایق دیگری را بیان می‌کند میزان مشترکان از 247 هزار مشترک در زمانی کوتاه به 470 هزار مشترک رسیده این درحالی است که مهاجرتی به جنوب کرمان روی نداده است و اگر مهاجرت هم بوده در خود منطقه و از یک شهرستان به شهرستان دیگر رخ داده است.

این کارشناس تصریح کرد: اما آنچه دلیل این افزایش ناگهانی مشترک در جنوب کرمان شده است افزایش ناگهانی ساخت و سازهای در قالب طرحهای کپرزدایی و مسکن مهر بوده است به این ترتیب که جمعیت قابل توجهی که پیش از این در کپر زندگی می کردند و عملا از برق استفاده نمی کردند و یا میزان استفاده کمی داشتند در زمان کوتاهی در خانه های حاصل از طرح کپر زدایی ساکن شدند و از سوی دیگر هزاران واحد مسکن مهر و ساخت و سازهای شهرهای زیر 20 هزار نفر در جنوب کرمان روی داد و نتیجه آن افزایش اشتراکها بود و در همان زمان هم باید میزان تولید انرژی برای این افراد پیش بینی می شد.

موتور پمپهایی که 24 ساعته کار می کنند

وی ادامه داد: پدیده دیگری که در منطقه رخ داده است خشکسالی بود، خشکسالی موجب شد عملا آبهای سطحی از منطقه حذف شود زمانی نه چندان دور چاههای آب آرتیزین به صورت خود به خود حجم قابل توجهی از آبهای زیر زمینی را روانه سطح می‌کردند اما هم اکنون برای دستیابی به آب باید آب را از اعماق به سطح منتقل کرد که این کار با موتور پمپ انجام می شود این روزها به هر منطقه کشاورزی جنوب کرمان سر بزنید صدای دهها موتور پمپ به صورت شبانه روز به گوش می رسد که حجم قابل توجهی از انرژی را مصرف می کنند.

میرشکاری گفت: در سال 77 در جنوب کرمان تنها 502 چاه دارای مجور بوده است اما در حال حاضر این تعداد به 5 هزار و 372 مورد رسیده است و بسیاری از چاهها هم به صورت غیر مجاز فعال هستند به این ترتیب می بینیم شرایط به گونه ای پیش رفته است که حجم استفاده ارنژی در جنوب کرمان به یکباره در زمانی اندک افزایش یابد.

وی گفت: صرفه جویی مردم و در کنار آن افزایش زیر ساختهای تولید برق در جنوب کرمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

افتتاح نیروگاه برق کهنوج مشکل را رفع می کند

یکی از مهمترین نقاط اتکای جنوب کرمان برای رفع افت ولتاژ برق در جنوب کرمان نیروگاه کهنوج است اما این نیروگاه سالهاست که در میان وعده های مسئولان برای بهره برداری دچار تاخیر در راه اندازی شده است با این وجود گفته می شود در صورت بهره برداری از این نیروگاه عملا مشکل افت ولتاژ در صورت صرفه جویی مردم از بین خواهد رفت.

فرماندار کهنوج در گفتگو با مهر در خصوص احداث این نیروگاه اظهارداشت: طی روزهای اخیر بازدیدی از این نیروگاه انجام شد و روند احداث نیروگاه مثبت ارزیابی می شود.

سید محسن صمدانی افزود: راه اندازی نیروگاه برق کهنوج از نیازهای فوری منطقه است و به همین دلیل نیز دولت برای بهره برداری از این واحد انرژی برنامه ریزی ویژه ای کرده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است نیروگاه در تابستان سال آینده و هزمان با پیک مصرف انرژی در جنوب کرمان وارد چرخه انرژی می شود.

وی افزود: با این اقدام مشکل افت و قطعی برق در جنوب کرمان برطرف خواهد شد.

وی خواستار همکاری مسئولان در سطوح مختلف برای راه اندازی این نیروگاه شد و گفت: خدمات رسانی به مردم جنوب استان کرمان با توجه به محرومیتهای منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.

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گزارش: اسما محمودی