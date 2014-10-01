مهشید آهنگرانی، مجری طرح فیلم «شهر موشها 2» درباره حضور جهانی و اکران این فیلم در کشورهای مختلف به خبرنگار مهر گفت: هم زمان با اکران این فیلم در ایران تصمیم گرفتیم که «شهر موشها 2» را در کشورهای دیگر هم نمایش دهیم و این اتفاق هم افتاد. در اولین گام فیلم را در کشور کانادا و شهر تورنتو اکران کردیم که مورد توجه ایرانی های خارج از کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از پایان اکران فیلم در شهر تورنتو بنا به درخواست ایرانی های مقیم شهرهای دیگر کشور کانادا، تصمیم گرفتیم این فیلم در ونکوور و شهرهای دیگر اکران شود تا مخاطبان ایرانی دیگر بتوانند این فیلم را به تماشا بنشینند.

مجری طرح فیلم «شهر موشها 2» درباره اکران این فیلم به زبان فارسی در کشورهای خارجی توضیح داد: یکی از نکات جالب در اکران این فیلم در تورنتو این بود که اغلب مراجعه کنندگان به سالن سینما جوانان و نوجوانانی بودند که در یک فرهنگ دیگر بزرگ شده بودند ولی با فیلمی که زیرنویس نداشت و فارسی بود ارتباط برقرار کردند. یکی دیگر از مسایلی که بسیار مورد توجه من قرار گرفت این بود که بچه هایی که برای تماشای فیلم می آمدند نسبت به شخصیت ها شناخت کامل داشتند.

آهنگرانی درباره نحوه اکران این فیلم در سینماهای کانادا گفت: در ابتدا فیلم در چند سانس روی پرده رفت، اما بعد از گذشت دو روز از اکران وقتی صاحب سینما این استقبال مردم را از یک فیلم ایرانی دید، تمام سانس ها را به نمایش فیلم «شهر موشها 2» اختصاص دادند.

وی افزود: قرار است این سینما به طور دائم در اختیار فیلم های ایرانی باشد و در گام بعدی می خواهیم فیلم «ردکارپت» به کارگردانی رضا عطاران، «کلاشینکف» به کارگردانی سعید سهیلی و «آتش بس 2» به کارگردانی تهمینه میلانی را در این سینما اکران کینم. مدیریت نمایش این فیلم و مذاکره با کارگردانان بر عهده من خواهد بود.

آهنگرانی در پایان حرف هاش مطرح کرد: قرار است بعد از نمایش فیلم «شهر موشها 2» در کشورهای آمریکا و کانادا این فیلم را در کشورهای اروپایی از جمله آلمان اکران کنیم.



















