تقدیر از کریمی در تمرین پیکان/ گاسپار با رحمتی صحبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در بدو ورود اعضای کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران در تمرین تیم پیکان تهران، محمد نصرتی، مهدی رحمتی، امیرحسین فشنگچی و علیرضا محمد به سمت آنها رفته و با علی کریمی دقایقی به گفتگو نشستند.

سپس اعضای کادرفنی تیم ملی که شامل علی کریمی، دن گاسپار و مارکار آقاجانیان بودند، برای دقایقی با کادرفنی پیکان و خصوصا منصور ابراهیم‌زاده گفتگو کرده و بعد از آن با نشستن در جایگاه ویژه، تمرین این تیم تهرانی را تماشا کردند.

در این بین علی کریمی و سیدمهدی رحمتی برای دقایقی با همدیگر بصورت خصوصی صحبت کردند. در این بین دن گاسپار مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی هم با حمید بابازاده مربی دروازه‌بان‌های پیکان و سیدمهدی رحمتی به گفتگو پرداخت.

در پایان این تمرین و از سوی مسئولان باشگاه پیکان، یک تابلو فرش، یک ظرف منبتکاری شده و یک کتاب آئین پهلوانی به علی کریمی اهدا شد. ابراهیم ثنایی سرپرست باشگاه، بهتاش فریبا و رضا رهقی سرپرست تیم فوتبال، این هدایا را به کریمی اهدا کردند.