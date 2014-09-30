به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در پایان تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در جمع خبرنگاران درباره حضور علی کریمی به عنوان مربی تیم ملی در تمرین آبی‌پوشان، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: علی کریمی بازیکن بزرگی بود. من شناخت کافی از علی دارم. او هم از بهترین بازیکنان تاریخ ایران است و من خوشحالم که به فوتبال برگشته است.

وی افزود: اما کریمی باید بداند که لباس مربیگری سخت‌تر از لباس بازیگری است. خوشحال‌تر از اینم که علی در کنار یک مربی باتجربه‌تر قرار گرفته و این موضوع می‌تواند به وی کمک زیادی کند.

سرمربی استقلال در ادامه تاکید کرد: چند توصیه به علی دارم، اول اینکه سعه صدر داشته باشد و تحملش را بالاتر ببرد. امیدوارم علی مراقب خودش باشد، چون مربیگری تنها شغلی است که آبروی آدم دست خودش نیست. متاسفانه در مملکت ما حب و بغض زیاد شده و علی باید مراقب حسودان باشد.

قلعه‌نویی همچنین گفت: اما من خوشحالم که روزی که کریمی آمد از دیگر مربیان عذرخواهی کرد. من برای او آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم در مربیگری مثل دوران بازیگری‌اش موفق باشد.