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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۴

گزارش تمرین استقلال؛

پاسخ علی کریمی به شیطنت هوادار استقلال/ عدد چهاری که تبدیل به شش شد!

پاسخ علی کریمی به شیطنت هوادار استقلال/ عدد چهاری که تبدیل به شش شد!

تمرین تیم فوتبال استقلال با حضور علی کریمی با حال و هوای متفاوتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال امروز سه شنبه در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی از ساعت 16:30 در حالی برگزار شد که علی کریمی با حضورش در تمرین آبی‌پوشان همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار داد.

امیر قلعه‌نویی پس از خوش و بش با کریمی و تبریک به وی، به همراه دیگر مربیان تیم ملی از جمله مارکار آقاجانیان، میکو و اوسیانو به یک گوشه از زمین شماره دو رفت و حدود یک ساعت با آنها به دور از چشم دیگران جلسه خصوصی برگزار کرد. میرشاد ماجدی، سرپرست استقلال هم بعد از دقایقی به این جمع اضافه شد.

بازار عکس یادگاری با علی کریمی در میان هواداران استقلال داغ بود. در این میان یکی از هواداران استقلال هنگام گرفتن عکس یادگاری با علی کریمی، انگشتان خود را به نشانه عدد چهار بالا آورد، ولی این حرکت از چشم علی کریمی دور نماند.

کریمی با شوخی و خنده عدد دو را با دستانش نشان داد تا کری‌خوانی پرسپولیس و استقلال در تمرین امروز آبی‌پوشان حسابی داغ شود.

مگویان، مدافع تیم استقلال امروز با لباس شخصی در تمرین حضور یافت. مگویان صبح امروز آزمایش MRI داده و تا فردا وضعیت مصدومیتش مشخص خواهد شد.

امیر قلعه‌نویی پس از پایان جلسه‌اش با مربیان تیم ملی به جمع بازیکنانش اضافه شد و آنها را تمرین داد. محمد قاضی و آندرانیک تیموریان در تمرین امروز سرحال بودند. حنیف عمران‌زاده هم به صورت انفرادی تمرین کرد.

قرار است فردا چهارشنبه از ساعت 14 الی 15 بازیکنان استقلال در یک موسسه خیریه حضور یابند. شاگردان قلعه نویی ساعت 16:30 فردا آخرین تمرین خود را قبل از بازی هفته یازدهم برگزار می‌کنند.

کد مطلب 2381275

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