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۱۰ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۴۳

امید ابراهیمی:

خوشحالم به تیم ملی دعوت شدم/ در مورد داوری صحبت نمی‌کنم

خوشحالم به تیم ملی دعوت شدم/ در مورد داوری صحبت نمی‌کنم

هافبک استقلال تهران اعلام کرد از اینکه به تیم ملی دعوت شده، بسیار خوشحال است.

به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی پس از پایان دیدار مقابل ملوان بندرانزلی و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: پس از سه بازی که با شکست به پایان رساندیم، توانستیم در یک دیدار بسیار خوب ملوان را با سه گل شکست داده و شرایط تیم خود را از لحاظ روحی و روانی بهبود ببخشیم.

هافبک استقلال تاکید کرد: ما بازی خوبی را در مقابل ملوان انجام دادیم و توانستیم از سه موقعیتمان استفاده کرده و پیروزی را از آن خود کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از قضاوت داور این دیدار راضی بوده‌اید یا خیر گفت: من هیچ وقت نمی‌توانم درخصوص داوری اظهارنظری کنم چون به هیچ یک از صحنه هایی که منجر به پنالتی شد نزدیک نبودم و نمی توانم اظهار نظر کنم.

ابراهیمی در پایان و درخصوص اینکه نظرت در مورد دعوت دوباره به تیم ملی چیست؟، گفت: من از زبان شما می‌شنوم که به تیم ملی دعوت شده‌ام اما از این بابت بسیار خوشحال هستم و امیدوارم بتوانم برای تیم ملی کشورم مثمر ثمر باشم.

کد مطلب 2382538

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