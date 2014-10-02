به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی پس از پایان دیدار مقابل ملوان بندرانزلی و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: پس از سه بازی که با شکست به پایان رساندیم، توانستیم در یک دیدار بسیار خوب ملوان را با سه گل شکست داده و شرایط تیم خود را از لحاظ روحی و روانی بهبود ببخشیم.

هافبک استقلال تاکید کرد: ما بازی خوبی را در مقابل ملوان انجام دادیم و توانستیم از سه موقعیتمان استفاده کرده و پیروزی را از آن خود کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از قضاوت داور این دیدار راضی بوده‌اید یا خیر گفت: من هیچ وقت نمی‌توانم درخصوص داوری اظهارنظری کنم چون به هیچ یک از صحنه هایی که منجر به پنالتی شد نزدیک نبودم و نمی توانم اظهار نظر کنم.

ابراهیمی در پایان و درخصوص اینکه نظرت در مورد دعوت دوباره به تیم ملی چیست؟، گفت: من از زبان شما می‌شنوم که به تیم ملی دعوت شده‌ام اما از این بابت بسیار خوشحال هستم و امیدوارم بتوانم برای تیم ملی کشورم مثمر ثمر باشم.