تراکتورسازی سایپا را شکست داد/ فاصله با استقلال بیشتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های تراکتورسازی تبریز و سایپا از ساعت 16 امروز جمعه در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود تراکتورسازی به اتمام رسید.

محسن دلیر در دقیقه 11 برای تراکتورسازی گلزنی کرد. دلیر که فصل گذشته با وجود مجید جلالی در تراکتورسازی فرصت حضور در مسابقات را نیافته بود، قبل از بازی گفته بود می‌خواهد خودش را به جلالی نشان بدهد. جلالی در حال حاضر سرمربی تیم سایپا است.

این در حالی است که مسابقه در شرایط بد آب و هوایی و با وجود مه و غبار شدید آغاز شد و کار را برای دو تیم در ابتدای دیدار سخت کرده بود. علی کریمی مربی تیم ملی هم از نزدیک این مسابقه را تماشا کرد.

تراکتورسازی با این پیروزی 24 امتیازی شد تا جایگاهش در صدر جدول محکم‌تر شود. بعد از تراکتورسازی، تیم استقلال با 21 امتیاز در رده دوم قرار دارد.