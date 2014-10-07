حق پرسپولیس باخت نبود/ قهرمانی در استرالیا دور از دسترس نیست

مجتبی محرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار روز جمعه گذشته پرسپولیس مقابل سپاهان که با شکست یک بر صفر سرخپوشان تهرانی همراه بود، گفت: حق پرسپولیس در این دیدار باخت نبود. سپاهان یکی از بهترین تیمهای ایران است و بهترین بازیکنان را در اختیار دارد.

وی افزود: این تیم همچنین از حضور مربی با تجربه و کار بلدی چون حسین فرکی روی نیمکت خود بهره می برد. با این حال پرسپولیس هم تیم دست و پا بسته ای مقابل سپاهان نبود. دو تیم بازی برابری را از خود به نمایش گذاشتند و تساوی عادلانه ترین نتیجه بود.

وی افزود: به هرحال تیم هنوز به طور کامل نتوانسته از شوک تغییرات خارج شود. بازیکنان باید با شرایط کنار بیایند و تمام فکرشان را معطوف به بازی کنند. پرسپولیسی ها در چند هفته اخیر بازیهای خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و نتایج نسبتا خوبی را کسب کرده اند. بازیکنان پرسپولیس در این مسابقه اگر خودشان را باور داشتند، می توانستند به راحتی سپاهان را شکست دهند.

شماره 8 سابق پرسپولیس با اشاره به این نکته که تعطیلات پیش رو فرصت خوبی برای پرسپولیس است تا بتواند از وضعیت فعلی خارج شود، خاطر نشان کرد: تیم در این شرایط به این تعطیلات نیاز داشت تا بازیکنان هم از نظر روحی و روانی ریکاوری کنند و هم از نظر فنی شرایط ایده آلی را به دست آورند. حمید درخشان فرصت چندانی را نداشته تا تیم را ببندد. از همین رو او می تواند در این چند روز بازیکنان را از نظر بدنی به شرایط ایده آل برساند و آنها را برای ادامه لیگ آماده کند.

وی اظهار داشت : پرسپولیس بعد از این کار سختی را پیش رو دارد. آنها باید در جام باشگاه های آسیا هم کار خود را از چند ماه دیگر آغاز کنند. تیم در چند نقطه نیاز به تقویت دارد و باید در نیم فصل چند بازیکن خوب جذب شوند. البته بازیکنان خوبی هم در حال حاضر در پرسپولیس حضور دارند و اگر آنها فعل خواستن را صرف کنند، می توانند علاوه بر آبروداری در آسیا، در لیگ هم در پایان فصل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی باشند.

محرمی در رابطه با اوضاع فعلی تیم ملی و بازیکنان دعوت شده به اردوی پرتغال افزود: فدراسیون قرارداد کی روش را تمدید کرد و او تا چند سال دیگر عهده دار هدایت تیم ملی است. او باید خیلی روی فوتبال ما کار کند. تیم ملی حدود دو ماه دیگر باید کار خود را در جام ملتهای آسیا استارت بزند. امیدوارم اردوهایی که برای این تیم در نظر گرفته می شود، مفید باشد.

وی ادامه داد: بازیکنان دعوت شده برای این اردو نفرات خوبی هستند. اما کی روش باید کمی بیشتر در انتخاب بازیکن دقت کند. محمد نوری بازیکن خوب و با تجربه ای است که می‌توانست در این اردو حضور داشته باشد. پیام صادقیان هم جوان خوب و با انگیزه ای است و استحقاق حضور در تیم ملی را دارد.

بازیکن پیشین تیم ملی در رابطه با انتخاب علی کریمی به عنوان مربی در تیم ملی گفت: کریمی یکی از بزرگ ترین فوتبالیست های تاریخ ایران است. او سالها در بالا ترین سطح فوتبال دنیا حضور داشته و قطعا مشاوره های او می تواند به فوتبال ملی ما کمک کند.

محرمی در پایان در خصوص اینکه آیا تیم ملی می تواند در جام ملتهای آسیا قهرمان شود یا خیر اظهار داشت: این مساله دور از دسترس نیست. ما بازیکنان خوبی داریم و کی روش هم مربی کار بلدی است. اگر فدراسیون امکانات لازم را در اختیار تیم ملی قرار دهد و وزارت ورزش هم حمایت کند، می توانیم در استرالیا قهرمان شویم.