به گزارش خبرنگار مهر، امیرشهریار امینیان مدیر برنامه‌های جنبی غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی در ارتباط با برنامه‌ ایران برای تجهیز کتاب‌خانه‌های غیر ایرانی در حاشیه این نمایشگاه گفت: امسال برنامه‌ای جدی و هوشمندانه‌تر برای این مساله داریم و تاکنون با مراکز و مخافل فرهنگی، دینی و دانشگاهی بسیاری ارتباط برقرار کرده‌یم. در مجموع ما 130 مرکز را شناسایی کردیم که تا به حال 30 مرکز از میان آنها انتخاب شده و سعی داریم با آنها ارتباط برقرار کنیم.

وی ادامه داد: برنامه‌ ما برای دیدار با این مدیران این مراکز و ارائه پیشنهاداتمان برای تجهیز آنها با تولیدات مکتوب ایرانی به ویژه در موضوع دفاع مقدس بعد از نمایشگاه فرانکفورت آغاز خواهد شد.

امینیان افزود: برنامه ما توجه ویژه به مراکزی است که در آنها زبان فارسی مورد استفاده قرار می‌گرد و ظرفیت خوبی نیز برای ارائه ترجمه‌هایی از آثار ایرانی در آن وجود دارد. اما در کنار آنها مراکز مهجور مانده‌ای هم وجود دارد که با وجود علاقه‌شان به زبان فارسی اطلاعی از امکانات ما برای تجهیز این مراکز به منابع مورد نیازشان ندارند و سعی ما این است که با ارائه اطلاعات و نیز عرضه ترجمه‌هایمان آنها را نیز مورد حمایت قرار دهیم.

وی در پایان همچنین در مورد تازه‌ترین آثار ایرانی اضافه شده به فهرست آثار مکتوب دفاع مقدس حاضر در این نمایشگاه نیز گفت: سه کتاب «من زنده‌ام»، «تاریخ مصور جنگ» و «مهتاب خین» نیز به این فهرست اضافه شدند که خلاصه‌ انگلیسی آنها به همراه 50 اثر دیگر در این نمایشگاه ارائه خواهد شد.