استقرار سامانه جدید خرید ذخایر راهبردی سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابیمجد افزود: در حوزه مدیریت منابع مالی و اموال، اسناد مالی سازمان غذا و دارو، ساماندهی و اقدامات و پروندههای باز شرکت مادرتخصصی تعیین تکلیف شده است. همچنین با تهیه میکروفیلم اسناد و پیگیری پروندههای مالیاتی، بخشی از مسائل انباشته در این حوزه ساماندهی و تعیین تکلیف شد.
شهابیمجد با اشاره به ساماندهی اموال سازمان غذا و دارو، گفت: اموال سازمان در سامانه سادا ثبت و فرآیند تعیین تکلیف املاک مازاد از طریق مولدسازی دنبال شده است. این اقدام با هدف استفاده بهینه از داراییهای سازمان و افزایش بهرهوری منابع انجام شده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، استقرار سامانه جدید خرید ذخایر راهبردی است که امکان مدیریت یکپارچه فرآیندهای خرید، انبارش، عرضه و فروش ذخایر راهبردی شامل دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک را در شرایط اضطرار فراهم میکند.
وی افزود: با راهاندازی این سامانه، فرآیندهای مرتبط با ذخایر راهبردی از انسجام بیشتری برخوردار شده و درآمدهای حاصل از عرضه و فروش این ذخایر نیز در چارچوب مشخص ثبت و مدیریت میشود.
شهابیمجد، بهرهبرداری از ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو را از دیگر پروژههای مهم این معاونت عنوان کرد و گفت: با تجمیع ساختمانهای پراکنده سازمان غذا و دارو در مجتمع مرکزی، زمینه تمرکز فعالیتها و استفاده بهینهتر از ظرفیتهای سازمان غذا و دارو فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط اجرای این پروژه اظهار کرد: روند تکمیل و بهرهبرداری از ساختمان مرکزی با وجود شرایط جنگی، مدیریت بحران و محدودیتهای بودجهای در حال پیگیری است و با تلاش مجموعه سازمان، امیدواریم این پروژه زودتر از زمان پیشبینیشده به بهرهبرداری برسد.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو در ادامه بر اهمیت مدیریت و بهینهسازی منابع تأکید کرد و گفت: مدیریت بهرهوری نیروی انسانی، منابع سرمایهای و درآمدی در این معاونت دنبال میشود تا ضمن استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود، هزینههای سازمان نیز کاهش یابد.
شهابیمجد خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه توسعه و مدیریت منابع با هدف ایجاد زیرساختهای پایدار، ساماندهی داراییها و منابع، ارتقای بهرهوری و تقویت توان سازمان برای انجام مأموریتهای خود در شرایط عادی و اضطراری دنبال شده است.
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