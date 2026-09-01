۴ وقف جدید در سقز ثبت شد؛ اجرای ۸ میلیارد تومان نیت واقفان

حسین صالحی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان سقز دارای ۴۷۲ موقوفه ثبت‌شده است که یک‌هزار و ۶۰۰ رقبه شامل مغازه، عرصه‌های مسکونی و سایر املاک را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: در یک سال گذشته هشت میلیارد تومان از محل نیات واقفان در بخش‌های مختلف از جمله پرداخت حقوق خادمان، مدرسان و طلاب مساجد، بازسازی مساجد و خانه‌های عالم و همچنین تهیه بسته‌های معیشتی هزینه و اجرا شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سقز با اشاره به اقدامات ثبتی انجام شده، بیان کرد: طی این مدت ۲۹ فقره سند مالکیت برای موقوفات شهرستان اخذ شده و روند تثبیت مالکیت موقوفات همچنان در دستور کار قرار دارد.

صالحی‌فر نوسازی و احیای موقوفات را از برنامه‌های اصلی این اداره عنوان کرد و گفت: موقوفه حسین قناعتی از موقوفات مرتبط با مسجد حضرت عمر(رض) و مسجد ملا ابراهیم از جمله مواردی است که برنامه‌ریزی برای نوسازی و بهره‌برداری بهتر از آنها دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: طی یک سال گذشته ۵۰۰ قرارداد اجاره مربوط به رقبات موقوفه تنظیم یا تجدید شده است و این روند با هدف ساماندهی و افزایش بهره‌وری موقوفات ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره اوقاف سقز درباره وضعیت موقوفه محمودبیگ نیز گفت: این موقوفه براساس مجوز سازمانی و با قیمت کارشناسی، همراه با حق تملک اعیان، به تعاونی دادگستری واگذار شده است.

صالحی‌فر با بیان اینکه ۱۱۰ موقوفه در شهرستان سقز دارای درآمد و منفعت هستند، اظهار کرد: تلاش می‌شود با مدیریت صحیح این موقوفات، درآمد حاصل از آنها در راستای نیت واقفان و اهداف تعیین‌شده هزینه شود.

وی همچنین از برگزاری مسابقات قرآن کریم در شهرستان خبر داد و گفت: این مسابقات در دو بخش آوایی و معارفی برگزار شده و زمینه حضور علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی را فراهم کرده است.