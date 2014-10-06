  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۰

خاتمی به مهر خبر داد:

شکار یک راس قوچ وحشی در منطقه شکار ممنوع تپال شاهرود

شکار یک راس قوچ وحشی در منطقه شکار ممنوع تپال شاهرود

شاهرود – خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود گفت: شکارچی متخلف یک راس قوچ وحشی در منطقه شکار ممنوع تپال دستگیر شد.

سید مهدی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران اجرایی یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود در پی گشت و کنترل منطقه شکار ممنوع تپال متوجه حضور یک دستگاه موتور سیکلت شدند که پس از تعقیب و گریز موفق به دستگیری متخلف با لاشه شکار یک راس قوچ وحشی و یک قبضه سلاح خفیف مجاز شدند.

وی همچنین افزود: متخلف پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود در پایان با یادآوری اینکه نطقه شکار ممنوع تپال با وسعتی برابر 30 هزار هکتار در شمال غربی شهرستان واقع شده خاطرنشان کرد: تپال منطقه ای است کوهستانی و دشتی که در مجاورت شاهرود واقع شده است و از گونه‌های بارز حیات وحش این منطقه می‌توان قوچ و میش، ‌کل و بز ، آهو، خرس قهوه ای، پلنگ  کبک، تیهو، ‌کبک دری، شغال و انواع پرندگان وحشی را می‌توان نام برد.

کد مطلب 2383819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها