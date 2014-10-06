انتقاد کاخ سفید از شهرک سازی بر خلاف ارزش های آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اقدام جدید اسرائیل برای ساخت واحدهای جدید مسکونی در سرزمین های فلسطینی با انتقادات زیادی روبرو شده به طوری که کاخ سفید ادعا کرده این اقدام تل آویو موجب دور شدن اسرائیل از نزدیک ترین متحدان خود خواهد شد.

اما "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در واکنش به این انتقاد کاخ سفید اعلام کرده که واکنش مقامات واشنگتن و همچنین انتقاد آنها از سیاست های تل آویو بر خلاف ارزش های آمریکاست.

تل آویو قصد دارد بیش از ۲۶۰۰ واحد مسکونی غیر قانونی را در منطقه جفعات همتوس، واقع در شرق بیت المقدس بسازد.

"جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در انتقاد از تصمیم تل آویو به خبرنگاران گفت این اقدام اسرائیل حامل پیام نگران کننده ای است.

به نوشته آسوشیتدپرس، این اظهارات نتانیاهو می تواند موجب افزایش فاصله موجود میان دولت اوباما و کابینه اسرائیل شود.علاوه بر آمریکا، اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای این اقدام صهیونیستها را زیان بار خوانده و از رژیم صهیونیستی خواست اقداماتی که منجر به توسعه شهرک ها در شرق بیت المقدس می‌شود، فورا متوقف کند.

در این بیانیه آمده است: این مسئله نمایانگر اقدام شدیدا زیان آوری است که احتمال (به سرانجام رسیدن) راه حل دو دولت را تضعیف می‌کند و تعهد اسرائیل در خصوص شهرک سازی با فلسطینی‌ها را زیر سوال می برد. ما تاکید می‌کنیم توسعه آتی روابط بین اتحادیه اروپا و اسرائیل وابسته به تعامل تل آویو در جهت صلح با دوام با توجه به راه حل صلح دو ملت است.