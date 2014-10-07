ادامه جنگ ارزش ها میان تل آویو و کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، جنگ لفظی آغاز شده میان واشنگتن و تل آویو بر سر ارزش های آمریکا همچنان ادامه دارد بطوریکه "جاش ارنست" سخنگوی کاخ سفید، واکنش تندی را نسبت اظهارات "بنیامین نتانیاهو" نشان داده است.

نتانیاهو در واکنش به انتقاد کاخ سفید از شهرک سازی رژیم صهیونیستی گفته بود که این انتقاد برخلاف ارزش های آمریکاست. در پی این اظهارات جاش ارنست شب گذشته عنوان داشت: عجیب است که نتانیاهو برای دفاع از عملکرد کابینه خود اعلام کرد که واکنش کاخ سفید بر خلاف ارزش های آمریکاست. آیا حمایت بی چون و چرا از اسرائیل بر اساس ارزش های آمریکا نیست؟

ارنست در ادامه گفت: این بر اساس ارزش های آمریکاست که به ما اجازه داده تا برای قدرتمندتر کردن امنیت اسرائیل مبارزه کنیم. مبارزاتی که در مسیرهایی دشوار انجام می شود.

سخنگوی کاخ سفید در ادامه با اشاره به حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی و بی ربط بودن اظهارات نتانیاهو گفت: این بر اساس منافع آمریکاست که به ما اجازه داده تا برای ساخت و نصب گنبد آهنین سرمایه گذاری کنیم تا جان شهروندان اسرائیل را حفظ کند.

ارنست در ادمه افزود: آیا حمایت کامل از اسرائیل و فراهم آوردن شرایطی که آنها بتوانند بطور کامل از خود دفاع کنند جزو ارزش های آمریکا نیست؟

به گزارش مهر، تل آویو قصد دارد بیش از ۲۶۰۰ واحد مسکونی غیر قانونی را در منطقه جفعات همتوس، واقع در شرق بیت المقدس بسازد. در همین رابطه "جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در انتقاد از تصمیم تل آویو به خبرنگاران گفت این اقدام اسرائیل حامل پیام نگران کننده ای است.

روز گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس در مورد واکنش نتانیاهو به انتقادات واشنگتن نوشته بود: این اظهارات نتانیاهو می تواند موجب افزایش فاصله موجود میان دولت اوباما و کابینه اسرائیل شود. علاوه بر آمریکا، اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای این اقدام صهیونیستها را زیان بار خوانده و از رژیم صهیونیستی خواست اقداماتی که منجر به توسعه شهرک ها در شرق بیت المقدس می‌شود، فورا متوقف کند.

در این بیانیه آمده است: این مسئله نمایانگر اقدام شدیدا زیان آوری است که احتمال (به سرانجام رسیدن) راه حل دو دولت را تضعیف می‌کند و تعهد اسرائیل در خصوص شهرک سازی با فلسطینی‌ها را زیر سوال می برد. ما تاکید می‌کنیم توسعه آتی روابط بین اتحادیه اروپا و اسرائیل وابسته به تعامل تل آویو در جهت صلح با دوام با توجه به راه حل صلح دو ملت است.