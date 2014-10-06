30 کشته در انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در کوبانی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، منابع سوری از کشته شدن 30 نفر بر اثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در کوبانی در مرز سوریه با ترکیه خبر دادند.

در ادلب ارتش سوریه مراکز وابسته به تروریست ها را هدف قرار داد. در حومه دمشق نیز ارتش سوریه تعدادی از تونلهایی که تروریستهای از آن برای جابجایی سلاح و افراد استفاده می کردند را منهدم کردند.

فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه گفت: ارتش سوریه با شدیدترین نوع تروریسم روبرو است و با هزاران تروریستی که از کشورهایی که امروز مدعی مقابله با تروریسم هستند آمده اند، مبارزه می کند.