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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۵۶

30 کشته در انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در کوبانی سوریه

30 کشته در انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در کوبانی سوریه

منابع سوری از کشته شدن ده ها نفر بر اثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در کوبانی سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، منابع سوری از کشته شدن 30 نفر بر اثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در کوبانی در مرز سوریه با ترکیه خبر دادند.

در ادلب ارتش سوریه مراکز وابسته به تروریست ها را هدف قرار داد. در حومه دمشق نیز ارتش سوریه تعدادی از تونلهایی که تروریستهای از آن برای جابجایی سلاح و افراد استفاده می کردند را منهدم کردند.

فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه گفت: ارتش سوریه با شدیدترین نوع تروریسم روبرو است و با هزاران تروریستی که از کشورهایی که امروز مدعی مقابله با تروریسم هستند آمده اند، مبارزه می کند.

کد مطلب 2384334

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