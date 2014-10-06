به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها شهر "کوبانی" (عین العرب) در استان حلب که در نقاط مرزی با کشور ترکیه قرار دارد، وضعیت ویژه‎ای پیدا کرده است.

از چند روز پیش منابع موثق در سوریه از رسیدن گروه تروریستی داعش به دروازه های شهر کوبانی خبر دادند.

مردم این منطقه نیز در پی نزدیک شدن داعش به شهر و عدم تاثیر حملات هوایی بر پیشروی این گروه تروریستی اقدام به فرار از کوبانی کرده و بسیاری از آنها در نقاط مرزی با ترکیه مستقر شدند.

اوضاع در مرز ترکیه نیز برای آوراگان از منطقه بحران زدن کوبانی مناسب نبود و گزارشهایی درباره حملات نیروهای پلیس ترکیه با استفاده از گاز اشک آور به آنها منتشر شد.

اما طی ساعات اخیر، وضعیت شهر کوبانی وارد مراحل خطرناک تری شده و برخی منابع از ورود نیروهای داعش به این شهر و سیطره آنها بر برخی مناطق خبر دادند.

شبکه المنار در خبری کوتاه به نقل از منابع وابسته به مخالفان سوری از سیطره کامل داعش بر مناطقي از شهر کوبانی خبر داد.

در همین حال این شبکه از تخلیه کوبانی از افراد غیرنظامی توسط نیروهای کرد خبر داد.

این در حالی است "پرور علی محمد" از اعضای حزب میهنی کردستان در گفتگو با رویترز از شنیده شدن صدای تیراندازی در خیابانهای شهر کوبانی خبر داد.

وی همچنین از فرار بیش از دو هزار نفر از زنان و كودکان از شهر کوبانی به سوی ترکیه، پس از پیشروی های داعش به داخل این شهر خبر داد.

رویترز همچنین از درگیریهای شدید میان نیروهای مدافع کرد و داعش در خیابانهای کوبانی خبر داد.

از سوی دیگر، امروز منابع ترک از برافراشته شدن پرچم سیاه رنگ گروه تروریستی داعش بر فراز یک ساختمان چهار طبقه در شرق کوبانی خبر داده بودند.