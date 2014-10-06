به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "ویاچسلاو ماتوزوف" در یک گفتگوی تلویزیونی از نقش‌آفرینی منفی آمریکا و ترکیه در تحولات منطقه انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: نقش روسیه (در تحولات خاورمیانه) امروز به طور کامل آشکار شده و ما در برابر تلاش آمریکا برای منع هر گونه تصمیمی در حمایت از کشورهای عربی و فلسطین، به این کشورها کمک می کنیم.

ماتوزوف تاکید کرد: آمریکا نقشی اساسی در عدم ثبات منطقه دارد و ریشه های داعش نیز به ترکیه باز می گردد.

وی همچنین با اشاره به تلاش آمریکا برای بر هم زدن روابط مصر و روسیه در سال 1973، افزود: لابی اسرائیلی نیز مخالف هر گونه تقویت روابط مسکو با کشورهای عربی است.