درگیری پلیس با معترضین ضد داعش در 7 شهر ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هفت شهر ترکیه از جمله استانبول نیمه شب گذشته صحنه برگزاری اعتراضاتی علیه اقدامات داعش در مرز این کشور با سوریه بود.

این اعتراضات با واکنش پلیس مواجه شد و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضین مجبور به استفاده از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش شدند.

در همین رابطه خبرگزاری دوقان ترکیه گزارش داده که نیمه شب گذشته بخش های مختلف شهر استانبول صحنه درگیری پلیس با معترضین ضد داعش بود.

بر اساس این گزارش، شهرهایی همچون دیاربکر، باتمان، وان، سیرناک، سانلی اورفا، و هاکای شب گذشته صحنه برگزاری تظاهرات های ضد داعش بودند.

هر چند پارلمان ترکیه مجوز مداخله ارتش این کشور در عراق و سوریه برای مقابله با داعش را صادر کرده اما با این وجود ترک ها تا کنون اقدامی را برای دفاع از مردم شهر مرزی کوبانی که به مدت چند هفته در محاصره داعش هستند انجام نمی دهد.

در هفته گذشته نیز خبرهایی در مورد برخورد پلیس ترکیه با معترضین ضد داعش و همچنین حمله هواداران داعش به تجمعی در دانشگاه استانبول منتشر شده بود.