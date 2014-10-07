شناسایی یک گروه ویژه اعزام تروریست به سوریه و لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت کشور تونس در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور یک گروه تروریستی را شناسایی کرده اند که در اعزام تروریست ها تحت عنوان گروه های جهادی به سوریه و لیبی نقش داشته اند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: 6 نفر توسط نیروهای امنیتی در شهر بنقردان در جنوب تونس در مرزهای لیبی بازداشت شده اند. این افراد که از جریان سلفی تکفیری هستند، جهادی ها را به سوریه و لیبی اعزام می کردند و این افراد پس از آموزش نظامی آماده جنگ در این کشورها می شدند.

در جریان عملیات بازداشت این افراد، مبالغ زیادی پول تونس و کشورهای خارجی، 10 خودروی بدون پلاک، اسلحه سفید، رایانه و تلفن همراه کشف و ضبط شد.

خاطرنشان می شود تونس یکی از کشورهایی است که بیشترین تروریست را در سوریه و عراق دارد. نیروهای امنیتی عراق ماه گذشته میلادی نیز 3 گروه تروریستی را در استان های سوسه، المنستیر و القصرین شناسایی کرده بود.